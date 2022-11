Na Katarínu na ľade zabudnite: Predpoveď ale prezrádza, kedy naozaj NASNEŽÍ

Zdá sa, že známa pranostika sa tento rok nevyplní. Katarína to asi nestihne, no na snehovú perinu si už zrejme počkáme len krátko.

Posledné novembrové dni odsýpajú a už tento piatok oslávi meniny Katarína, ktorá sa spája so známou pranostikou.

Koniec novembra sa bude niesť prevažne v znamení dažďa. Ako vysvetľuje portál iMeteo, počasie na našom území bude ovplyvňovať tlaková níž, ktorá sa bude presúvať z oblasti Jadranského mora smerom nad Balkán, pričom s ňou súvisiace zrážkové pole ovplyvní počasie u nás.

Zrážky budú najvýdatnejšie na juhozápade Slovenska. Snežiť síce môže, avšak až od výšky zhruba 900 metrov. Zdá sa teda, že tohtoročná Katarína bude skôr na blate.

Slovensko už má prvý sneh za sebou, o žiadnej bohatej nádielke sa však hovoriť nedá. Ani predpoveď na zvyšok tohto týždňa nepredpokladá výraznú zmenu. Mrznúť síce bude, no prevažne v noci. Cez deň už teploty opäť vystúpia nad nulu.

„Podľa aktuálnych vyhliadok by teplotne priemerné počasie malo na našom území zotrvať až do konca mesiaca. Až potom by malo prísť k zmene,“ ozrejmuje iMeteo.