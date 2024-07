12. júl 2024 Zo Slovenska Na letnom festivale vám hrozí KOLAPS! Toto si zapamätajte a vyhnete sa PROBLÉMOM Je tu sezóna letných festivalov. Viete, na čo by ste si mali dať pozor?

Na letných festivaloch treba dodržiavať pitný režim. Najvhodnejšími nápojmi sú čistá voda, minerálka a čaj.

Dôležité je tiež pravidelné stravovanie. Pripomenul to farmaceut Peter Hnáth z lekárne Dr. Max s tým, že na väčšine festivalov je dostupná pitná voda zadarmo a preto by si ľudia naň mali vziať prázdnu fľašu.

Piť musíte veľa a často

„Počas bežných dní by mal príjem tekutín dosahovať okolo dvoch litrov na deň. To však neplatí, ak ste počas dňa vystavení vysokým teplotám, čomu sa pri letných festivaloch nedá vždy vyhnúť. V takomto prípade by sa mala konzumácia tekutín zvýšiť na dvojnásobok až štvornásobok. Dôležité je piť tekutiny postupne, počas celého dňa, a nie nárazovo,“ poznamenal.

Doprajte si raňajky

Farmaceut apeloval aj na pravidelné stravovanie. Najdôležitejšie sú podľa jeho slov raňajky.

„Kto sa naraňajkuje, môže sa vyhnúť kolapsom počas dňa,“ podotkol.

Na festival odporučil zbaliť si okrem iného opaľovací krém, klobúk, antibakteriálny gél, vlhčené vreckovky či slnečné okuliare.

„Veľkou pomocou môže byť malá cestovná lekárnička. V nej by nemali chýbať lieky od bolesti hlavy, roztok pri dehydratácii, gél na uštipnutie hmyzom, repelent, lieky na alergie či hnačku a rýchloobväzy či náplasti,“ dodal.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR