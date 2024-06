26. jún 2024 TOS Lifestyle Na obrazovky sa vrátia LEGENDÁRNE seriály: Chýbať nebude Beverly Hills 90210 ani Knight Rider! Alf, Knight Rider, Pobrežná hliadka, Beverly Hills 90210, Akty X aj ďalšie staršie kultové seriály sa vrátia na obrazovky slovenských divákov.

Od 15. júla spúšťa Markíza novú stanicu KLASIK a ako už avizovala, diváci sa okrem iného môžu tešiť na staršie obľúbené seriály, ktoré boli kedysi zapnuté snáď v každej domácnosti.

„Legendárna Pobrežná hliadka, Beverly Hills, Knight Rider, Alf, Hviezdna brána, Adamsovci, Zmija, A-tím či Akty X. Všetky tieto kultové seriály si budete môcť pozrieť opäť,“ láka televízia prostredníctvom svojho webu na novú stanicu.

Aj české klasiky

​Okrem celosvetových seriálových hitov Markíza zaradí do vysielania na novej stanici aj české seriály. „Na staré zlaté časy si zaspomínate so seriálmi Chalupári, Nemocnica na okraji mesta, Sanitka, Lietajúci Čestmír či My všetci školopovinní,“ prezrádza.

Na toto sa diváci tešia

Podľa reakcií na sociálnej sieti sa zdá, že televízia týmto ulahodí nejednému divákovi. Tieto seriály zabezpečia nemalú dávku nostalgie pre mnohých. Na čo sa Slováci tešia najviac?

„Beverly Hills, Melroce Place, milovala som tieto seriály. Na toto sa fakt teším,“ okomentovala novinky Jeanette. „Pobrežná hliadka, Beverly Hills… Seriály na ktorých vyrastala moja generácia,“ poznamenal Marián.

Pridali svoje tipy

„Beverly Hills. Vrátim sa do svojich mladých čias,“ napísala Lucia. „Nebudem ani do roboty chodiť… Konečne moje seriály,“ pridal sa Milan.

Niektorí pridali aj ďalšie tipy na seriály, ktoré by si radi znova pozreli. Viackrát sa objavil v komentároch francúzsky seriál St. Tropez či kultový Dallas. Ale aj napríklad V siedmom nebi, Xena, Herkules či Plný dom.

Zdroj: Dnes24.sk