Martin Novák musel ísť pod nôž, je po OPERÁCII: Kedy začnú natáčať NOVÚ sériu Na nože?

Záver natáčania tretej série Na nože sa niesol aj v znamení zdravotných problémov hlavnej postavy tejto šou, šéfkuchára Martina Nováka.

Trápili ho žlčníkové kamene a to až tak, že sa nakoniec rozhodol ísť pod nôž. Pred niekoľkými dňami absolvoval operáciu. „Dávam sa dokopy pomaličky, ešte to trochu pobolieva, ale dúfam, že to pomohlo,“ uviedol pre web Markízy.