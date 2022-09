9 Galéria Zdroj: PMI Na Slovensku máme približne 23% fajčiarov. Ako skoncovať s fajčením poradí odborníčka v interaktívnom laboratóriu Na to, aby ste prestali fajčiť nestačí len chcieť. Niekedy pomôže narodenie dieťaťa, či nový vzťah, ale v niektorých prípadoch je lepšie vyhľadať odbornú pomoc. 24. september 2022 Tlačové správy

Od 15. septembra vás v uliciach kúpeľného mesta Piešťany čaká laboratórium profesora Dohorela, v ktorom sa dozviete hlavné riziká spojené s fajčením cigariet a psychologička vám poradí, ako skoncovať so závislosťou od fajčenia. Milovníci umenia budú môcť obdivovať umeleckú inštaláciu známeho dizajnéra Borisa Klimeka s názvom „Minulosť pohľadom budúcnosti“.

Svet bez dymu vôbec nemusí byť fikciou. Potvrdzuje to iniciatíva spoločnosti Philip Morris, ktorá prichádza do Piešťan, aby dospelých fajčiarov presvedčila o tom, že k zlepšeniu svojho života niekedy stačí malý krok. Ktorý v konečnom dôsledku nezmení len ten váš, ale aj život celého okolia. Od 15. septembra do 6. októbra v čase medzi 10–18:00 sa o tom v interaktívnom laboratóriu profesora Dohorela môžete presvedčiť aj sami. Laboratórium s názvom Svet bez dymu bude umiestnené na Rázusovej ulici v Piešťanoch (blízko Námestia slobody), kde sa zoznámite s hlavnými rizikami spojenými s fajčením a so spaľovaním tabaku, faktami o nikotíne, o škodlivosti tabakového dymu a bezdymových alternatívach.

Laboratórium nebude len o sledovaní vedeckých pokusov. Dňa 1.októbra 2022 od 14-tej do 18-tej hodiny budú mať návštevníci možnosť porozprávať sa s odborníčkou na závislosti z OZ Prima. Fajčenie totiž patrí k jedným z najčastejších závislostí, pričom na Slovensku fajčí 23% ľudí.

„Závislosť od tabaku je dominantne psychická, aj keď po desiatich rokoch fajčenia má silný fajčiar aj veľmi výrazné fyzické prejavy pri abstinencii. Uvádza sa tiež, že po desiatich rokoch fajčenia sa nikotínové receptory menia na pseudoopiátové, preto sa niekedy nikotínová závislosť prirovnáva k závislosti od heroínu. Pri znižovaní rizika majú dospelí fajčiari k dispozícii bezdymové alternatívy. Filozofiou harm reduction je, že ak sa človek nevie vzdať tabaku, môže si vybrať alternatívu, ktorá mu umožní, aby sa menej poškodzoval – buď sociálne alebo zdravotne. Samozrejme, najlepšie je nefajčiť. Ale ak už človek fajčí, nech zníži riziko pre seba aj pre svoje okolie. Bezdymové produkty zmierňujú zdravotné riziká spojené s vdychovaním dymu a dechtu z horiacej cigarety a rovnako chránia aj okolie fajčiara,“ vysvetľuje psychologička PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH, ktorá sa od roku 1993 venuje oblasti primárnej prevencie.

Závislostí sme sa nedokázali vzdať ani počas pandémie koronavírusu, práve naopak. Štatistiky spotrebiteľského správania hovoria o tom, že alkohol sme v obchodoch a na internete nakupovali častejšie a viac ako pred pandémiou. Ani fajčiť sme, ani napriek riziku v súvislosti s covidom, neprestali. Závislosti sa totiž darí práve u jedincov, ktorí majú sklon k úzkosti alebo horšie zvládajú izoláciu. „Sebadisciplínu si narušili aj fajčiari, dovtedy zvyknutí chodiť na fajčiarske prestávky. Počas práce z domu si mohli zafajčiť kedykoľvek, a tak fajčili oveľa viac.“ Barbora Kuchárová upresňuje, že „závislosti zvyčajne nie sú osamotené, ľudia nimi trpiaci podliehajú zmiešaným závislostiam. Ide o dva hlavné motívy, ľudia si pitím alebo inou činnosťou znižujú negatívne dôsledky nejakej inej látky alebo činnosti alebo si zvyšujú jej účinnosť. Preto ku káve potrebujú cigaretu.“

Už takmer dvadsať rokov skúmajú vedci príčiny ochorení súvisiacich s fajčením, okrem iného rakoviny a srdcových či pľúcnych chorôb. Hlavným identifikovaným páchateľom však nie sú tabak ani nikotín, ale škodlivé látky v dyme, ktorý vzniká počas horenia. V cigarete totiž tabak horí, a tým vzniká dym, ktorý je plný toxických látok. Naopak zariadenie na nahrievanie tabaku produkuje významne menšie množstvo škodlivín. Pre zníženie škodlivín je najdôležitejšie odstrániť samotný proces horenia tabaku. Ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli cigaretovému dymu. Laboratórium „Svet bez dymu“ je prístupné osobám starším ako 18 rokov a vstup je bezplatný. Návštevníci tu nájdu digitálne röntgenové lúče, ktoré ukazujú rozdiel medzi zariadením na nahrievanie tabaku a e-cigaretou. Okrem toho aj holografické boxy s ukážkami bezdymových zariadení a môžete si tiež vyskúšať virtuálne 3D okuliare s interaktívnym kvízom a CO meračom na určenie množstva oxidu uhoľnatého v pľúcach.

Pred interaktívnym laboratóriom môžu návštevníci obdivovať inštaláciu slovenského dizajnéra Borisa Klimeka s názvom „Minulosť pohľadom budúcnosti“. Boris Klimek je zástancom filozofie iniciatívy Svet bez dymu, nakoľko sa sám pred niekoľkými rokmi vymanil zo zapáchajúceho područia dymu. „Môj objekt navrhnutý pre iniciatívu Svet bez dymu predstavuje akýsi symbolický náhľad do budúcnosti a na archeologický objav, ktorý v danej dobe prezentujú vykopávky objektov zvaných popolníky. Tieto objekty sú datované približne ku koncu 20. storočia. Každopádne spoločnosť už prešla značnou zmenou životného štýlu a archeológovia danej doby opisujú tieto nádoby ako predmety patriace do dávnej minulosti. Obyčajný popolník sa tak stáva akýmsi dávnym a už nepotrebným otlačkom doby, symbolom zmeny, evolúcie a pokroku ľudstva. Tento objekt a jeho symbolika je teda určitou výzvou a prianím k nám samotným: Žime v budúcnosti, nie v minulosti,“ predstavil hlavnú myšlienku inštalácie Boris Klimek.

Originálne laboratórium vyvinuté v Českej republike využíva najmodernejšie technológie, ako napr. digitálne röntgenové lúče a holografické boxy. Výnimočné je najmä využitie technológie Motion Capture, vďaka ktorej ožíva postava samotného profesora Dohorela. Hlas a pohyb mu prepožičiava herec Peter Gecík pričom táto technológia sa používa na zaznamenávanie pohybov jeho tela a hlavy, ktoré sa potom prenášajú do vopred vytvoreného digitálneho modelu. V prípade Sveta bez dymu sa tak využitie Motion Capture posúva až k možnosti živého rozhovoru s virtuálnou postavou. Svet bez dymu a profesora Dohorela nájdete aj na www.svetbezdymu.sk

