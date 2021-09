16 Galéria Zdroj: Tongelfashion.sk Na Slovensku rastie nová módna značka: Ponúka unikátnu službu, VIDEO Na internete ponúka slovenská módna značka unikátnu službu vo forme, v akej ju nikde inde vo svete nenájdete. Otestovala ju už aj známa herečka. 10. september 2021 Tlačové správy

10. september 2021

Na Slovensku rastie nová módna značka: Ponúka unikátnu službu, VIDEO

Na internete ponúka slovenská módna značka unikátnu službu vo forme, v akej ju nikde inde vo svete nenájdete. Otestovala ju už aj známa herečka.

Na začiatku bola vízia mať vlastnú značku, ktorú by mohol rozvíjať a vybudovať vývojárske centrum, kde by sa časom združovali tvorivé talenty z celej strednej Európy. „Neskôr nám aj samotný trh ukázal, na čo sa najskôr zamerať,“ vysvetľuje zakladateľ značky Ľubomír Tongeľ.

(Nielen) pre moletky

Dnes totiž Tongel fashion cieli predovšetkým na plnoštíhle dámy, no do budúcnosti chce portfólio rozširovať. „V skutočnosti však už aj teraz všetky modely ponúkame od veľkosti 84–69–93, čo je zhruba 36-ka,“ poznamenal. Naopak, najväčšia ponúkaná veľkosť je 148–135–157.

Doménou značky sú teda šaty pre moletky, počas lockdownu ťahali predaj teplákové súpravy. „Pre všetky produkty platí, že ide o poctivé krajčírstvo – žiadna fast fashion, použité sú kvalitné hypoalergénne látky a zákazníčky nájdu u nás unikátne modely,“ hovorí Ľ. Tongeľ.

Online krajčírstvo

Na internete zaviedli pojem Online krajčírstvo a ich e-shopy ponúkajú aj šitie na mieru. Pri vstupe do obchodu si môžu zákazníčky vybrať, či si chcú prezrieť skladovú ponuku s dodaním do troch dní alebo ponuku online krajčírstva, kde je síce dodanie do 4 týždňov, ale je tam väčší výber a možnosť voľby medzi alternatívami ušitie na mieru a ušitie podľa veľkostí.

Pokiaľ si zákazníčka zvolí šitie na mieru, vyplní svoje telesné miery a požadovanú dĺžku produktu. Pri šití podľa veľkostí si tradične vyberie veľkosť.

„Šitie na mieru na diaľku síce vo svete existuje, nie je to novinka, ale v takejto forme, v akej sme ho vypracovali a prevádzkujeme my, sme ho nevideli,“ poznamenal ďalší zo zakladateľov spoločnosti Tomáš Šuhajda.

Ako ďalej priznal, napriek tomu zatiaľ medzi zákazníčkami percentuálne vyhráva šitie podľa veľkostí. Ceny aj podmienky sú pritom rovnaké, do 14 dní je u nich možné vrátiť aj tovar na mieru. „Možno obavy z tejto novinky pramenia z nesprávneho zmerania sa. Testovali sme už aj aplikáciu, pri ktorej sa zákazníčka odfotí a nám príde jej silueta a presné miery. Je možné, že ju v budúcnosti nasadíme natrvalo,“ uviedol T. Šuhajda a doplnil, že vratky pri tejto možnosti sú len ojedinelé.

Móda a kamenné obchody

Aj keď dnešným svetom hýbe internet, snahou spoločnosti je, aby produkty tejto značky boli k dispozícii aj v kamenných obchodoch. Podľa majiteľov takmer denne dostávajú správy, že kde je možné si zaobstarať produkty osobne. „V móde, podľa nášho názoru, tradičný štýl nakupovania nikdy nevymizne a bude dôležitou súčasťou. Nielen kvôli výberu správnej veľkosti, ale oblečenie si zákazníčky chcú chytiť do rúk, ohmatať, čo cez internet nikdy nebude možné,“ podotkol T. Šuhajda.

Aj preto postupne hľadajú naprieč Slovenskom kamenné prevádzky pre spoluprácu. „Našim cieľom však nie je čo najväčší počet odberateľov, ale pre každý okres, resp. región hľadáme skôr exkluzívneho partnera, ku ktorému budeme prípadne smerovať záujemkyne o naše produkty,“ doplnil Ľ. Tongeľ.

Pozrite si malú ochutnávku modelov v pripojenej fotogalérii.

Na videu si môžete pozrieť recenziu na Tongel fashion (pôvodne na doméne www.satypremoletky.sk) od známej Slovenky Renáty Názlerovej, ktorá otestovala ušitie na mieru.

Celú ponuku nájdete na www.tongelfashion.sk.

Zdroj: youtube.com/Renáta Názlerová

