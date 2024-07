5. júl 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Na tieto ZÁKAZY si na dovolenke dajte pozor! Za ich porušenie hrozia vysoké POKUTY Bič na turistov? Vaša dovolenka sa môže poriadne predražiť. Pozreli sme sa na niektoré zákazy, ktoré platia v obľúbených destináciách.

Leto je tu a spolu s ním aj čas dovoleniek. Desaťtisíce Slovákov v tomto období vyrazia do zahraničia. Stačí chvíľka a dovolenka sa im môže poriadne predražiť. Môžu za to niektoré netradičné miestne zákony, na ktoré nie sme v krajine pod Tatrami zvyknutí. Výber niektorých zákazov, s ktorými sa počas dovolenky môžete stretnúť aj vy, priniesol server tn.cz.

V Chorvátsku, konkrétne v Dubrovníku, môžete dostať pokutu za úplnú banalitu. Ide o ťahanie kufrov na kolieskach po uliciach historického centra mesta. Dôvodom malo byť obmedzenie hluku, ktorý kufre ťahané po starej dlažbe spôsobovali.

Pozor by ste si mali dať aj na to, aké oblečenie zvolíte. Talianskemu ostrovu Ischia došla trpezlivosť a zaviedol striktné pravidlá. Ak sa po meste budete prechádzať v žabkách a v plavkách, hrozí vám pokuta až do 500 eur.

Bizarný zákaz

Bizarne vyznieva pravidlo, ktoré platí v katalánskom letovisku Platja d'Aro na pobreží Costa Brava. „Mesto tam novo zakázalo kostýmy pánskych prirodzení a nafukovacie panny. Ide o veci, ktoré sú obľúbenou súčasťou rozlúčok so slobodou,“ píše server. A pokuta? Tá sa môže vyšplhať až na 1 500 eur.

Alkohol aj fajčenie

Problémom môže byť aj alkohol a cigarety. Zákazy s tým späté sa vo veľkom rozširujú v Španielsku. Zapáliť si nemôžete ani na jednej pláži v Bacrelone, na Ibize alebo Malorke. Ak vás chytia, vaša peňaženka môže byť ľahšia aj o 2-tisíc eur.

Na Ibize a na Malorke by ste si mali dať pozor aj na popíjanie alkoholu na verejnosti. Až do roku 2027 je tam v platnosti zákaz pitia na uliciach, okrem vyhradených miest (záhrady reštaurácií a podobne).

Plavky len na pláži

Holidayo.com upozorňuje, že v Chorvátsku môže byť problémom, ak idete po ulici v plavkách a stretnú vás policajti. Môžu vám dať pokutu od 25 do 50 eur: „Výška pokuty však závisí od lokality, v ktorej sa dopustíte prehrešku. Napríklad, ak dovolenkujete na ostrove Hvar, v minulej sezóne tu dosahovali pokuty za chodenie po verejnosti v plavkách 500 až 600 eur.“ Aj tu si treba dať pozor na alkohol. Pitie na verejnosti vás môže napríklad v Splite stáť až 150 eur. A mesto Novi Vinodolski zakazuje obsadzovanie lehátok na pláži pomocou osušky. Trest môže prísť v podobe 200-eurovej pokuty.

Čím ďalej, tým je to zaujímavejšie

Tn.cz pripomína, že vzdialenejšie destinácie majú často ešte bizarnejšie zákazy a pravidlá. V Singapure sú od roku 1992 úplne zakázané žuvačky. Ich dovoz do krajiny sa prísne trestá.

Ak sa vyberiete do Thajska, dajte si pozor na dnes populárne elektronické cigarety. „Bez ohľadu na skutočnosť, že v Thajsku je možné tieto predmety na niektorých miestach získať, začala thajská polícia v súčasnosti dôraznejšie vynucovať dodržiavanie tohto zákona a zameriava sa najmä na cudzincov a na turistické oblasti Thajska. Porušenie zákona môže byť potrestané aj odňatím slobody až vo výške 5 rokov nepodmienečne. Aj v prípade, že by bola uložená iba peňažná pokuta, prípad musí byť predložený súdu, čo môže znamenať aj niekoľkomesačný vynútený pobyt v Thajsku pri čakaní na dátum procesu,“ varovalo české ministerstvo zahraničia.

Toto je samozrejme výber len niektorých zákazov a pokút, ktoré za ich porušenie hrozia. Pred odchodom na dovolenku si radšej dobre preverte, aké zákony tam platia. Lebo ako sa hovorí „Iný kraj, iný mrav“.

