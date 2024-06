26. jún 2024 TOS Cestovanie Rozmýšľate, KAM na dovolenku? Toto je najlacnejšia európska destinácia v roku 2024 Kde potrebujete najmenej peňazí? Poznáme najlacnejšiu dovolenkovú destináciu v Európe v tomto roku.

Štatistický úrad v Nemecku zverejnil výsledky svojej novej štúdie, ktorej výsledky môžu byť zaujímavé aj pre našincov. Zistil, ktorá európska destinácia je v roku 2024 najlacnejšia. Do úvahy bral ubytovacie a reštauračné služby.

Tieto sú najlacnejšie

Aké sú teda výsledky tejto štúdie? Najlacnejšou európskou destináciou je Bulharsko, predovšetkým jeho juhovýchodná časť, tesne nasledované Albánskom.

Na treťom mieste sa nachádza Turecko, štvrté je Česko a top päťku uzatvára Portugalsko. Zaujímavé by bolo vedieť aj umiestnenie Slovenska, autori štúdie však našu krajinu do obľúbených dovolenkových destinácií nezaradili.

Čo opačná strana rebríčka?

Opačný koniec rebríčka opanovalo Švajčiarsko ako najdrahšia európska destinácia. Drahé ubytovacie a reštauračné služby sú aj na Islande, v Dánsku, Nórsku či vo Fínsku.

Obľúbené destinácie Slovákov Chorvátsko a Taliansko sa v rebríčku umiestnili hneď vedľa seba, s tým, že Chorvátsko je výrazne lacnejšie.

Najlacnejšia destinácia, Bulharsko, je často označovaná aj ako skrytý klenot Európy. Ide o krajinu plnú kontrastov, kde sa stretáva moderný svet s históriou, hory a more, východ a západ. A vraj bezohľadu na to, čo očakávate od svojej dovolenky, je veľká šanca, že tam to nájdete.

