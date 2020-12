19. december 2020 Rôzne Na Vianoce nás čaká zaujímavé počasie. Užijeme si sánkovačku a postavíme snehuliaka?

Zatiaľ čo Štedrý večer bude na blate, nasledujúce dni dorazí výrazné ochladenie.

Všetky predpovede momentálne nasvedčujú rovnakému scenáru. Tesne pred začiatkom Vianoc nás čaká prudké oteplenie, ktoré prinesie dážď, no aj teploty, ktoré môžu dosahovať aj cez +10 °C.

Biele sviatky?

„V priebehu 24. decembra sa začne na našom území od severozápadu ochladzovať, pričom dorazia aj zrážky. Spočiatku pôjde prevažne o dažďové zrážky, no postupne sa budú meniť na snehové. Na štedrý večer sa ale sneženie očakáva len vo vysokých polohách,“ informuje portál iMeteo.sk.

Ochladenie sa začne výrazne prejavovať počas 1. a 2. Sviatku vianočného.

Teplota vo výške 1500 metrov by mala len v priebehu dvoch dní klesnúť z +3 až +6 °C na –10 až –7 °C. Ochladenie tak bude naozaj výrazné.

Mínusové teploty

Už v priebehu 25. a 26. decembra očakávame na viacerých miestach sneženie, ktoré môže byť v severných okresoch aj výdatnejšie. Aj teploty vo výške 2 metrov nad zemou poklesnú.

Zatiaľ čo na Štedrý deň budú pred frontom dosahovať +4 až +10 °C, na 1. Sviatok vianočný to bude rozmedzie od –1 do +6 °C, na 2. Sviatok vianočný od –3 do +2 °C.

Vianočné ochladenie by malo pretrvať približne do konca týždňa. V závere roka by sa malo opäť mierne otepliť, teploty by ale nemali dosahovať výrazne nadpriemerné hodnoty. Treba ale takisto spomenúť, že ochladenie spôsobí, že teploty klesnú z výrazného nadpriemeru na dlhodobý priemer.

