Na ženu vybehol z kukuričného poľa MEDVEĎ: Šelmy videli na viacerých miestach + PREHĽAD

Zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR tam osadil informačné tabule, ktoré upozorňujú cyklistov na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní. Lokalitu monitorujú. Pre TASR to uviedol vedúci odboru komunikácie ŠOP Andrej Švec.

„Cyklistka smerovala ráno do práce po cyklotrase v smere od Bieleho Potoka do Ružomberka. V lokalite Pri starej vápenke pred ňou nečakane vyšiel na cyklotrasu z kukuričného poľa medveď. Žena začala zvoniť zvončekom na bicykli, na čo medveď okamžite zareagoval a ušiel do blízkych krovín,“ opísal Švec.

Doplnil, že zásahový tím lokalitu už dlhší čas monitoruje, nakoľko boli odtiaľ evidované viaceré hlásenia o výskyte medveďa. Na mieste nainštalovali niekoľko fotopascí.

„V súčasnosti sa v blízkosti cyklotrasy nachádzajú kukuričné monokultúry, ktoré pôsobia ako výrazný atraktant (látka podmieňujúca pohyb živočíchov ku zdroju potravy, pozn. TASR) pre medvede,“ vysvetlil vedúci odboru komunikácie.

Na šelmu si treba dať pozor v obci Spišské Bystré, Turčianskych Tepliciach, v okrese Zlaté Moravce.

„Obec Spišské Bystré upozorňuje občanov, ale aj návštevníkov našich lesov a prírody, že v lokalite Úpravňa vody – oproti Skalici a v blízkosti náučného chodníka, bol zaznamenaný výskyt a pohyb medveďa hnedého,“ informuje Spišské Bystré na svojom webe. Zároveň žiada o nahlásenie opakovaného výskytu šelmy, ak k tomu dôjde.

Opatrný treba byť aj v obci Liptovský Peter, kde medveďa videli vo štvrtok 15. augusta ráno pri miestnom futbalovom ihrisku. Pred šelmou varujú aj Turčianske Teplice, kde v stredu večer medveď utekal od Turčianskeho Michala k miestnemu pneuservisu. V tento deň medveďa videli aj v zlatomoraveckom okresu, a to v katastri Kňažického urbáru.

