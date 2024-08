8. august 2024 Regióny Ďalší ÚTOK! Turista sa dostal medzi MEDVEDICU a jej mláďa: POHRÝZLA ho Bobroveckej doline útočila medvedica, turista sa dostal medzi ňu a mláďa.

Medvedica pri stredajšom (7. 8.) útoku na 62-ročného turistu v Bobroveckej doline bránila mláďa.

K napadnutiu došlo na turistickom chodníku asi osem kilometrov od obce Oravice.

Pre TASR to uviedol vedúci odboru komunikácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrej Švec.

Pohrýzla ho

„Muž sa dostal medzi medvedicu a jej mláďa, ktorá ho pri obrane mláďaťa napadla, pohrýzla v oblasti ľavého lýtka a poškriabala na ľavej hornej končatine,“ opísal Švec.

Dodal, že po útoku sa muž sám peši dostal do blízkeho rezortu v obci Oravice, kde ho prvotne ošetrili a privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Turistu odviezli do Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej, odkiaľ ho prepustili do domáceho liečenia.

Švec podotkol, že na miesto útoku privolali Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR, ktorý ho zdokumentoval.

