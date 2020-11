Naď vysvetľuje status o OPICIACH na protestoch. Obul sa aj do médií

Viacerých ľudí pobúrili slová ministra obrany, ktorý demonštrantov na protivládnych protestoch 17. novembra nazval opicami.

Internetom sa od utorka šíri ako blesk komentár ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorým vo facebookovej debate urážlivo označil ľudí na utorkovej protivládnej demonštrácii za opice a psychopatov. V stredu na tlačovej konferencii to minister obrany vysvetľoval.

Viacero portálov, novinárov i bežných ľudí prevzalo komentár Jaroslava Naďa, ktorým v neznámej diskusii reagoval na nepovolené protesty 17. novembra.

Viacero ľudí to vnímalo ako veľmi nevhodný slovník predstaviteľa vládnej moci a prejav arogancie. Pravdou je, že na rozdiel od podobnej októbrovej akcie, boli tentokrát ulice plné aj bežných občanov, ktorí sa dištancovali od prítomných extrémistov.

Minister Naď si nemyslí, že to so svojím vyjadrením prehnal. „Ja som reagoval na to, že som videl extrémistov, ktorí zranili policajta a vešali sa na plot úradu vlády,“ uviedol minister na tlačovke.