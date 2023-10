4 Galéria Zdroj: Niké Najvyššie umiestnený Slovák vo Future draft USHL Od našej hokejovej mládeže majú odborníci a fanúšikovia veľa očakávaní hlavne potom, čo zažiarili ročníky 2004 a 2005. Pritiahli pozornosť hokejového sveta a z toho môže ťažiť aj Michal Svrček. Prípadný draft do NHL ho čaká o dva roky, ale veľké nádeje do neho mnohí vkladajú už teraz. 13. október 2023 Tlačové správy

13. október 2023 Tlačové správy Najvyššie umiestnený Slovák vo Future draft USHL Od našej hokejovej mládeže majú odborníci a fanúšikovia veľa očakávaní hlavne potom, čo zažiarili ročníky 2004 a 2005. Pritiahli pozornosť hokejového sveta a z toho môže ťažiť aj Michal Svrček. Prípadný draft do NHL ho čaká o dva roky, ale veľké nádeje do neho mnohí vkladajú už teraz.

Vybraný z najvyššieho miesta

Niet sa čomu diviť. V zámorí okrem hlavného draftu prebiehajú dva v juniorských súťažiach. Michala, ktorý v tomto roku neprekročí vek 16 rokov, sa týkal Future draft a v ňom bol zo slovenských nádejí vybraný z najvyššieho miesta. „Od malička vyčnieval. Bolo badať, že je talentovaný,“ prezradil na úvod jeho otec Martin. Talent potvrdzuje každým dňom. Vo Švédsku začal už druhú sezónu. V premiérovej mal v kategóriách U16 a U18 takmer bod na zápas. „Sám za nami prišiel, že na Slovensku zrejme dosiahol maximum. Cítil, že posunúť sa a splniť si sen v podobe NHL, by mohol odchodom do zahraničia. Bol na skúške vo švédskom Brynäs IF a aj keď v týchto mládežníckych tímoch môže byť minimum legionárov, asi dvaja, tak uspel."

Jediný cudzinec v tíme

"Pred odletom mal obavy, ale na dva týždne sme tam šli s ním, zžil sa s prostredím, našiel si kamarátov a teraz po troch mesiacoch prestávky už hovoril, že ide domov (do Švédska). Baví ho to a ženú ho dopredu úspechy.“ Bodaj by aj nie. V aktuálnej sezóne nastúpil do štyroch zápasov v kategórii do 18 rokov a v nich získal skvelých 6 bodov. „Aj predtým ako sa dostal do Švédska, tak ho viacero klubov sledovalo.“ V tíme je jediný cudzinec, čo samo o sebe veľa hovorí, ale samozrejme je taká pozícia v mnohom náročná.

Túži po titule

Bez prekvapenia je tento odhodlaný športovec reprezentantom a nie je pre neho výnimočné preskakovať kategórie. „Už v šestnástich bola šanca, že by sa mohol prebojovať aj na Hlinka Gretzky Cup, ktorý je určený hráčom do 18 rokov. Zastavilo ho vtedy zranenie, no dúfa, že by mu napríklad MS do 18 rokov neujdú.“ Talentovaný hokejista, ktorému grant z Fondu pre budúcnosť športu popri štyroch súrodencoch pomôže so zaplatením hokejok, ubytovania, výstroje, či cestovania, má však aj klubové ciele. „Okrem miesta v reprezentácií osemnásťročných v rovnakej vekovej kategórii túži po klubovom titule vo Švédsku. V predošlej sezóne sa z majstrovskej trofeje radoval u šestnásťroč­ných.“

Connor McDavid, či Marian Hossa

Hokeju prepadol už ako 4-ročný a aj deň D nám priblížil jeho otec. „Raz sme prechádzali okolo hokejového štadióna, keď spozoroval plagát žilinských vlkov s popisom: Pridajte sa k nám! Nesmierne sa mu to zapáčilo a ako už viete, aj po kúpe korčúľ ho jeho nápad neomrzel. Pri hokeji zostal do dnešných dní.“ Jeho najväčším vzorom je Connor McDavid, ale inšpiráciou sú aj Marian Hossa, či Dalibor Dvorský.

