16. november 2020 Magazín NASA ocenila snímku Slováka: Nesie v sebe odkaz slobody a Novembra 1989

Ocenenie z NASA prišlo práve v predvečer 17. novembra. Zhodou okolností sa tiež v tento deň, pred 31 rokmi, odohrával takisto zaujímavý nebeský úkaz.

Americký národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) už po štvrtý raz za posledných 12 mesiacov publikoval v rubrike Astronomická snímka dňa (APOD) fotku slovenského popularizátora astronómie a astrofotografa Tomáša Slovinského.

Odkaz slobody

Fotografia tentoraz pochádza z gréckeho ostrova Kréta z júla tohto roku. „Snímka poukazuje na kontrast medzi svetelným znečistením a prírodnou tmavou oblohou. Nepriamo však nesie aj odkaz súvisiaci so 17. novembrom 1989,“ povedal Slovinský.

Na snímke je jasne viditeľné, ako už zopár svetiel neďalekých plážových reštaurácií doslova pohltilo kus nočnej oblohy rozprestierajúcej sa nad ostrovom. Za pevninou, kde už nesiaha vplyv človeka, sa začína tyrkysové more a autentická tmavá nočná obloha, na ktorej vidno všetky objekty.

„Okrem oblúku Galaxie na snímke vidieť dve jasné planéty, Jupiter a Saturn, ďalej farebné žiarenie – airglow – a aj spomienku na skvelú júlovú kométu Neowise. A práve táto kométa pre mňa predstavuje istý súvis so 17. novembrom 1989 a nesie v sebe akýsi odkaz slobody. To, ako sa ľudia celého sveta spojili pre jeden úkaz, nás učí nepolarizovať spoločnosť. Všetci zdieľame jednu planétu a jednu oblohu. Je preto rovnako dôležité chrániť si prírodu a nočnú oblohu, ako i slobodu. To všetko si totiž vyžaduje istú obetu,“ vysvetlil Slovinský.

Polárna žiara pred 31 rokmi

Podľa jeho slov je tiež symbolické, že ocenenie z NASA prišlo práve v predvečer 17. novembra. Zhodou okolností sa tiež v tento deň, pred 31 rokmi, odohrával takisto zaujímavý nebeský úkaz. Večer, v okamihoch, keď sa zásahom polície v Prahe spustila lavína udalostí vedúcich k Nežnej revolúcii, sa na území Československa dala pozorovať polárna žiara – jav, ktorý možno len veľmi zriedka vidieť mimo polárnych oblastí, teda v miernych zemepisných šírkach.

„Je vzácnou raritou pozorovať polárnu žiaru z našich končín. Vtedajšia červená farba polárnej žiary teda metaforicky pripomínala dobové udalosti. A v roku 2020 na oblohe zažiarilo opäť niečo veľmi vzácne, čo však tentoraz spojilo pozorovateľov z celého sveta,“ dodal Slovinský.

Zatiaľ čo sa polárna žiara objavila v Československu práve v deň, keď sa začal pád totalitného režimu, kométa Neowise prišla v roku, počas ktorého celé ľudstvo zápasí s pandémiu ochorenia COVID-19.

Nadprirodzený význam

„Astronomickým úkazom sa v histórii pripisoval akýsi nadprirodzený význam. Často sa spájali aj s dobovými udalosťami. Dnes však vieme, čo tieto úkazy spôsobuje a nemáme potrebu im pripisovať nadprirodzené pozadie. Osobne to vnímam skôr ako veľké pripomenutie sveta, v ktorom sa nachádzame. Že sme akousi oceánskou kvapkou v rozsiahlom vesmíre, a že množstvo zaujímavých vecí sa začína až za pomyselnou hranicou zemskej atmosféry,“ dodal Tomáš Slovinský, riaditeľ občianskeho združenia Astronómia pre všetkých.

Ocenenú snímku okomentovala aj NASA: „Tesne nad severným horizontom kométa Neowise rozprestierala svoje chvosty ako nič, čo ste dovtedy videli a možno už znovu neuvidíte. Pozerajúc v úžase nezostávalo nič iné, len odfotiť to.“

Zdroj: TASR