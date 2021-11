Zdroj: TASR/AP Nasadnite, zveziem vás: Masívne VÝPADKY regionálnych autobusov spustili vlnu SUSEDSKEJ pomoci Včera aj dnes mnohí ľudia márne stoja na zastávkach a čakajú na svoj regionálny spoj. Autobusy vypadávajú na takmer 50 linkách. Obyvatelia obcí pri Bratislave si preto začali pomáhať. 16. november 2021 KAW Zo Slovenska

16. november 2021 KAW Zo Slovenska Nasadnite, zveziem vás: Masívne VÝPADKY regionálnych autobusov spustili vlnu SUSEDSKEJ pomoci Včera aj dnes mnohí ľudia márne stoja na zastávkach a čakajú na svoj regionálny spoj. Autobusy vypadávajú na takmer 50 linkách. Obyvatelia obcí pri Bratislave si preto začali pomáhať.

Zdroj: TASR/AP

„Nasadnite, môžem vás zobrať do Bratislavy,“ budete možno aj vy počuť na zastávke čakajúc na svoj spoj. Masívny výpadok autobusov totiž spustil na sociálnej sieti vlnu solidarity s ľuďmi, ktorí márne vyzerajú autobus.

Výpomoc od suseda

Nový regionálny dopravca Arriva neodštartoval v Bratislavskom kraji práve najlepšie. Vypadávajú desiatky spojov, ľudia s nervami v koncoch postávajú na zastávke a dúfajú, že sa dostanú do práce a deti do škôl. Podľa slov župana Bratislavského kraja Juraja Drobu má takáto situácia trvať ešte nasledujúce dva týždne.

Reakcie ľudí na sociálnych sieťach sú zmesou rozčarovania a zúfalstva. Našli sa však aj takí, čo namiesto nadávok rovno ponúkli susedskú výpomoc.

„Dobrý večer, susedia. Ráno zastavím autom na zastávke a ponúknem odvoz pár ľuďom na Patrónku. Cestou z práce zastavím na zastávke na Patrónke a ponúknem odvoz do Stupavy. Vozím sa autom, no naše deti chodia autobusmi, takže som nasrdená ako tí, ktorí autom nejazdia. Navrhujem, skúsme si takto vypomôcť v úvode tejto ´superfantastickej´ zmeny dopravcu,“ napísala Jarka na sociálnu sieť hneď v prvý deň (15. 11.) výpadku spojov.

Jarka pripomína, že deťom by nedovolila nastúpiť do cudzieho auta, takže jej ponuka sa týka iba dospelých, ktorí potrebujú ísť do práce, prípadne žiačikov spolu s rodičmi.

Pod jej príspevkom sa okamžite začali hrnúť ponuky na ranný odvoz od ďalších majiteľov áut. Rovnaká pomoc sa rozbehla aj v Ivanke pri Dunaji, Chorvátskom Grobe a mnohých ďalších obciach pri Bratislave.

Komunita musí fungovať

Niekde sa vodiči ponúkajú, inde prosia o odvoz samotní cestujúci, ktorým hrozí, že sa nedostanú do práce.

„Chcel by som v tejto autobusovo-dopravnej apokalyptickej situácii poprosiť ochotných ľudí, ktorí idú ráno, či cez deň okolo zastávok a majú v aute voľné miesto, nech zastavia a opýtajú sa, či sa niekto nechce nechať zviesť do Bratislavy. Mne a ďalším trom dámam dnes takto zachránil život jeden milý pán, ktorý sa sám pristavil a opýtal… Ten pán, čo nám dnes zastavil, mal dobrý point – aby sa nám dobre žilo, musí fungovať komunita a ľudia držať spolu,“ pripojil na sociálnu sieť svoj zážitok Jurdo.

Neslávny štart nového dopravcu

Arriva, ktorá nahradila Slovak Lines, začala v Bratislavskom kraji premávať od pondelka. Už v úvode sa borí s nedostatkom vodičov. Chýba jej ich zhruba 100. Dopravca priznal, že z tohto dôvodu v pondelok došlo asi na 50 linkách k obmedzeniam.

„Dotklo sa to tisícok ľudí, ktorí nemali pristavené autobusy,“ podotkol bratislavský župan s tým, že došlo k výpadku okolo 30 percent spojov a výpadky očakáva kraj aj v utorok (16. 11.).

Nový dopravca Arriva sa podľa Drobu pritom zaviazal podpisom zmluvy s BSK k tomu, že od pondelka bude v plnom rozsahu poskytovať prímestskú autobusovú dopravu v kraji. Cestujúcim odporúča, aby v týchto dňoch sledovali aktualizované cestovné poriadky. Kraj podľa neho hľadá aj iné formy alternatívnych možností prepravy ľudí.

BSK s Arrivou ako víťazom tendra podpísal zmluvu na desať rokov za vyše 330 miliónov eur.

Fotografia je ilustračná

