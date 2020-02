20. február 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Nečakaná smrť legendy: Bývalý hokejista Svitek odišiel do neba náhle

Pred pár dňami zasiahla športovú verejnosť na Slovensku smutná správa o smrti bývalého hokejistu Petra Sviteka. Prečo skonal 57-ročný niekdajší útočník?

Zdroj: facebook/hckosice

Svitek bol ešte reprezentantom bývalého Československa a v jeho farbách Československa sa dvakrát predstavil na MS hráčov do 20 rokov (jedno striebro), rovnako dve účasti mal aj na seniorských MS. Z medzinárodnej scény má aj bronzovú medailu z MS 1989, na ktorých získal v 10 zápasoch 10 kanadských bodov (4 góly, 6 asistencií).

Trénoval dorast v Košiciach

Svoju klubovú kariéru spojil s košickým tímom a neskôr, keď zavesil korčule na klinec, tam začal aj trénovať. Do svojej smrti bol trénerom dorastencov HC a v klube sú z jeho „odchodu“ zaskočení.

Slová spoluhráča a kamaráta

Veľmi dobre sa s ním poznal bývalý skúsený reprezentačný obranca Mojmír Božík, ktorý so Svitekom strávil niekoľko sezón v košickom mužstve. "Aj po skončení kariéry nás osud zase spojil a válčili sme spoločne pri košickej mládeži. V doraste som mu pomáhal s obrancami. No to, čo sa odohralo v poslednom období, sa ťažko vstrebáva. Celé sa to začalo zhruba pred dvoma mesiacmi, keď Vlado doma odpadol a musel ísť do nemocnice. No pustili ho napokon a on ďalej pokračoval vo svojej práci,“ zaspomínal si Božík pre sport24.sk.

„Lenže situácia sa neskôr zopakovala. Akosi sa nám nezdal a tak sme ho poslali zo štadióna domov. Následne skončil opäť v nemocnici. Keď ho prepustili, bol som ho pozrieť doma. Komunikoval, no jeho pohyb bol obmedzený. Uvedomoval si, čo mu je a vedel, že proti zákernej chorobe musí podstúpiť liečbu. No pokiaľ viem, pridružil sa do toho zápal pľúc a on to už nestihol,“ dodal Božík.

Pohreb je v piatok

Ako informoval košický hokejový klub, posledná rozlúčka s Vladimírom Svitekom sa bude konať v piatok o 12:00 v košickom krematóriu.

Zdroj: Dnes24.sk