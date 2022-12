Zdroj: TASR/Vladimír Miček NECHUTNÉ hoaxy po smrti profesora Krčméryho: Polícia ich už začala RIEŠIŤ! Tomu sa povie hanba! Neubehol ešte ani deň od chvíle, kedy sme sa dozvedeli o smrti profesora, lekára a odborníka na tropickú medicínu Vladimíra Krčméryho, a už sú sociálne siete zaplavené rôznymi hnusnými komentármi. 21. december 2022 han Zo Slovenska

V utorok (20. decembra) zomrel popredný slovenský lekár profesor Vladimír Krčméry. O smrti 62-ročného odborníka informoval portál noviny.sk.

„Vladimír Krčméry bol uznávaný epidemiológ a infektológ. Patril medzi hlavné tváre očkovacej kampane proti vírusu COVID-19,“ informuje portál.

Podľa TV JOJ mal Vladimír Krčméry obojstranný zápal pľúc: „Televízii JOJ 24 potvrdili informáciu o úmrtí dva od seba nezávislé zdroje.“

Zásah polície

Na sociálnych sieťach ľudia smútili, no našli sa aj takí, ktorí sa zo smrti uznávaného lekára tešili! Ba, čo viac, ešte aj šírili hoaxy. „Ako sme už včera avizovali, smrť profesora Vladimíra Krčméryho bude zneužívaná kýmkoľvek. Či už pôjde o "štandardných“ stúpencov akýchkoľvek dezinformácií, ale aj o záujmové skupiny či exponované osoby, ktoré síce hoaxom nemusia veriť, no uvedomujú si, že ich publikum hoaxy miluje, a preto ich pre svojich fanúšikov vytvárajú – a to len s cieľom dosiahnutia vlastného prospechu, úspechu," uvádza polícia na Facebooku.

„Pred chvíľou sme publikovali status, v ktorom sme Vás požiadali o spoluprácu a zároveň sme uviedli, že nebudeme robiť reklamu zdieľaním ukričanej menšiny s primitívným spôsobom prejavu. Zaoberáme sa nimi po trestnoprávnej rovine, ale aj vo vzťahu k porušeniu pravidiel spoločnosti Meta,“ dodali muži zákona.

Pridali sa aj Česi

Nielen Slováci, ale aj naši západní susedia sa chcú „priživiť“ na nechutnostiach. „Spravíme teraz výnimku, lebo nás zaujal priložený status – smrť pána Krčméryho v krátkom čase už stihla prekročiť hranice Slovenskej republiky a dezinformačne ju zneužívajú v susednom Česku. Účet pod názvom "Jindřich Rajchl“ veľmi „nenápadne“ vo svojom statuse uvádza vyjadrenie pána Krčméryho, podľa ktorého nie je dôvod sa báť vakcinácie proti Covidu-19," uvádza polícia.

„Ide o štandardný dezinformačný proces, keď autor hoaxu sa zdráha napísať svoje tvrdenie na "plné ústa“, ale volí metódu kopírovania reálneho vyjadrenia, ktoré zasadzuje do kontextu súčasnosti – a tá nemá nič spoločné s očkovaním, keďže podľa medializovaných správ mal pán Krčméry obojstranný zápal pľúc," dodala polícia.

„Pamätajte, autori takýchto statusov sú schopní pre svoj prospech zneužiť čokoľvek, akúkoľvek tragédiu, úplne všetko – idú cez mŕtvoly a vedia, ako sa predať svojim fanúšikom,“ uzavreli.

