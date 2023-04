NECHUTNÝ škandál u našich susedov: Usporiadatelia BRUTÁLNE zbili fanúšika! VIDEO

Polícia preveruje konflikt z nedeľňajšieho zápasu futbalovej ligy medzi Českými Budějovicami a Jabloncom (5:1). O incidente informuje aj portál novinky.cz. Podľa prvých informácii proti fanúšikom Jablonca neprimerane zakročili zamestnanci bezpečnostnej agentúry.

O tom, že to už má v rukách česká polícia, potvrdzuje aj ich stanovisko na sociálnej sieti. „Policajti z Českých Budějovíc od nedele preverujú incidenty, ku ktorým došlo pri športovom zápase s Jabloncom na ihrisku Dynama, a to vrátane zásahu pracovníkov bezpečnostnej agentúry. Vyhodnocujú tiež všetky dostupné videozáznamy,“ uviedli.

Na margo drsného zásahu sa vyjadril aj domáci klub. „Pracovníkov, ktorí sa dopustili neprimeraného zákroku ku fanúšikom Jablonca, sme prepustili a klub spolupracuje s políciou. Odsudzujeme incident,“ napísal klub Dynamo České Budějovice na svojom webe.

Jihočeský kraj - Policisté z Českých Budějovic od neděle prověřují incidenty ke kterým došlo při sportovním utkání s Jabloncem na hřišti Dynama a to včetně zásahu pracovníků bezpečnostní agentury. Vyhodnocují také všechny dostupné videozáznamy. #policiejck

Dobrý den @LFAcze, dobrý den @SK_Dynamo_CB, neradi bychom spekulovali nad tím, co tomu předcházelo, ale rozhodně se ptáme, jestli je podle vás takový zákrok pořadatelské služby na fotbalových stadionech adekvátní řešení?! Proboha kde to jsme? Kdo je za to zodpovědný? pic.twitter.com/C0nS7K60wu