1. september 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia NECHUTNÝ zápach sa v Grécku šíri na kilometre: Hladinu pokryli TONY mŕtvych rýb, VIDEO Grécke mesto rieši poriadne nechutný problém. Na jeho pobreží sa vyplavili tony uhynutých rýb.

Grécke úrady vo štvrtok oznámili, že z vody v okolí prístavu v malebnom meste Volos, ktoré leží 160 kilometrov severne od Atén, vytiahli už viac ako sto ton mŕtvych rýb. Za masový úhyn rýb pravdepodobne podľa The New York Times môže zmena klímy.

Neznesiteľný zápach

Pred niekoľkými dňami si turisti a aj domáci neuveriteľnú scénu, kedy rieku a more pokrývali tony uhynutých rýb, zaznamenávali na mobilné telefóny.

Navyše, turisticky vyhľadávanou lokalitou sa niesol neznesiteľný zápach!

Prokuratúra rozbehla vyšetrovanie v snahe zistiť, či mohli úrady zabrániť úhynu stovky ton rýb. Starosta Volosu dokonca katastrofu označil za „ekologický zločin.“

Čo sa stalo?

Starosta Volosu Achilleas Beos povedal, že zápach bol neznesiteľný. Na stredajšej tlačovej konferencii obvinil vládu, že sa problémom nezaoberala už skôr. Upozornil, že hnijúce ryby môžu spôsobiť ekologickú katastrofu a ohroziť ostatné živočíšne druhy v oblasti.

Odborníci uviedli, že tento problém spôsobili minuloročné historické záplavy, ktoré zasiahli nížiny na severe Tesálie. Sladkovodné ryby sa do Pagaseckého zálivu dostali cez potok Xiria, ktorý prúdi z jazera Karla a okolitých oblastí ďalej na severe.

Experti taktiež poukázali na to, že v ústí rieky vedúcej do Volosu nebola umiestnená sieť. Keď sa ryby dostali do mora, slaná voda ich pravdepodobne zabila. „Neurobili to, čo je samozrejmé, nezabezpečili ochrannú sieť,“ uviedol starosta na margo vládnych inštitúcií.

Prázdne podniky

Nahnevaní majitelia reštaurácií, kaviarní a plážových barov na pobreží sú frustrovaní, keďže uhynuté ryby odháňajú zákazníkov. Majitelia teraz požadujú vrátenie peňazí za poplatky, ktoré úradom zaplatili za používanie pobrežia a pláží.

Majiteľ jednej z rybích taverien vraví, že jeho podnik je takmer úplne vyľudnený. Tržby mu z 5 000 eur denne klesli na 200 eur. „Ten zápach je neznesiteľný. More hnijúcich rýb päť metrov od našich stolov,“ dodal.

