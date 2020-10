28. október 2020 Zo Slovenska Nejdete sa testovať? Svojmu zamestnávateľovi môžete narobiť problémy!

Odborníci upozorňujú na viaceré komplikácie, ktoré zamestnávateľom môže spôsobiť zamestnanec, ak sa nezúčastní celoplošného testovania na ochorenie COVID-19.

Obozretné by však mali byť aj samotné mestá a obce pri nábore pracovníkov na dohody o vykonaní práce počas testovania.

Ohrozené príspevky

„Skomplikovať situáciu ohľadom čerpania príspevkov z jednotlivých opatrení môže zamestnávateľovi aj zamestnanec, ktorý neabsolvoval testovanie, nedisponuje teda negatívnym výsledkom testu a musí ostať doma so zákazom vychádzania,“ upozornila na sociálnej sieti odborníčka mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia Jaroslava Lukačovičová.

V praxi to firmy budú môcť riešiť niekoľkými spôsobmi. Lukačovičová vysvetľuje, že sa podľa Zákonníka práce môže firma so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí pracovného voľna s alebo bez náhrady mzdy.

„Môže sa dohodnúť na čerpaní pracovného voľna, ktoré si zamestnanec neskôr odpracuje, môže sa dohodnúť na práci v režime home office, pokiaľ to charakter jeho práce dovoľuje, alebo na čerpaní dovolenky,“ vysvetľuje Lukačovičová. Ak by sa firma so zamestnancom nedohodla ani na jednom z týchto riešení, v praxi by to znamenalo, že zamestnanec má neplatené voľno alebo absenciu.

Ďalej Lukačovičová vysvetľuje, že ak sa zamestnávateľ dohodne na pracovnom voľne s náhradou mzdy, tak počas týchto dní je prekážka na strane zamestnanca a príspevky z opatrenia číslo jedna alebo 3A je možné čerpať len v prípade, ak sú prekážky na strane zamestnávateľa, nie zamestnanca.

„Takže za obdobie, keď je zamestnanec doma si príspevok žiadať nemôže, môže si žiadať za dni, keď bola prevádzka zatvorená (napr. fitnesscentrá) alebo došlo k prerušeniu či obmedzeniu prevádzky v čase mimoriadnej situácie,“ priblížila Lukačovičová.

Podľa opatrenia 3A si firma bude môcť žiadať príspevok na zamestnanca na pracovnom voľne len v prípade, ak čas strávený prekážkou na strane zamestnanca nepresiahne 50 % fondu pracovného času za mesiac.

V prípade dovolenky by podľa jej slov zase zamestnávatelia mali dávať pozor na to, aby čerpanie dovolenky spolu s prípadnými prekážkami na strane zamestnanca, ktorý nepríde do práce, nepresiahlo 50 % fondu pracovného času.

Problémoví dohodári

Odborník Jozef Mihál upozornil, že ani snaha pomôcť zabrániť šíreniu nového koronavírusu nemôže pre mestá a obce znamenať, že budú pri nábore administratívnych pracovníkov porušovať Zákonník práce a ďalšie predpisy.

„Pracovný čas pri dohode o vykonaní práce počas 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín. Preto dohodári nemôžu pracovať počas celého testovacieho dňa, teda od 7.00 do 22.00 h,“ upozornil Mihál na sociálnej sieti.

Okrem toho podľa Mihála 31. októbra za prácu na dohodu okrem dohodnutej odmeny vzniká nárok na príplatok za sobotu vo výške 1,6665 eura na hodinu.

„V nedeľu 1. novembra je za prácu na dohodu okrem dohodnutej odmeny nárok na príplatok za nedeľu 3,333 eura na hodinu,“ uviedol Mihál. V nedeľu je navyše sviatok.

„Preto je za prácu na dohodu okrem dohodnutej odmeny a príplatku za nedeľu nárok aj na príplatok za sviatok ďalších 3,333 eura na hodinu. V nedeľu 1. novembra je tak okrem dohodnutej odmeny nárok na príplatok celkovo 6,666 eura na hodinu, čo za 12 hodín práce znamená okrem odmeny príplatok 80 eur. Najmä v nedeľu preto opatrne s kalkuláciou odmien, do deklarovanej sumy 100 eur na deň sa zrejme nezmestíte,“ upozorňuje obce a mestá Mihál.

Prihlásenie/od­hlásenie do poisťovní

Okrem toho Mihál upozorňuje, že zamestnávateľ (obecný, mestský úrad) musí „dohodárov“ prihlásiť do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne, po skončení dohody ich musí odhlásiť.

„Pozor na zamestnávanie na dohody občanov, ktorí sú evidovaní na úrade práce. Podľa zákona o službách zamestnanosti sú s tým spojené ďalšie povinnosti a komplikácie. Napríklad, uchádzač o zamestnanie môže na dohodu zarobiť v hrubom najviac sumu 214,83 eura za mesiac, ak zarobí viac, vyradia ho z evidencie,“ tvrdí Mihál.

Ďalej je podľa jeho slov uchádzač o zamestnanie povinný predložiť úradu práce kópiu dohody najneskôr v piatok 30. októbra. „Ak si túto povinnosť nesplní, resp. nesplní včas, úrad práce ho vyradí z evidencie,“ upozornil Mihál.

Únia miest Slovenska však už v stredu informovala, že administratívni pracovníci nebudú počas testovania pracovať na dohody o vykonaní práce, ale na dohody o dobrovoľníckej činnosti.

