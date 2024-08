9. august 2024 ELA Správy Rôzne Nekonečné TRÚBENIE v Bratislave, pri ktorom ľudia nemohli spať: Neuveríte, čo je za tým! Kto mal ľahší spánok, mal jednoducho smolu. Nočnou Bratislavou sa rozliehalo nervy drásajúce trúbenie vlakov. Prečo toľko hluku?

Vo facebookovej skupine bratislavskej mestskej časti Petržalka, v ktorej je takmer 40-tisíc členov, sa objavilo rozlúštenie nočnej záhady tohto týždňa.

Viacerí obyvatelia bratislavskej Petržalky sa totiž sťažovali na hlasné a opakované trúbenie vlakov v noci zo stredy na štvrtok. Nevedeli si to vysvetliť.

„Celú noc to húkalo, nedalo sa spať,“ napísal Števo, ktorý si neodpustil vulgárnu poznámku. „No tak to, čo dnes nadránom predvádzali, to už bolo moc. 4× za sebou jak u dementov…Mi to prišlo, ako keby sa v tom rušňovodič doslova vyžíval, že keď on nemôže spať, tak nikto nebude,“ napísala rozhorčene Alena.

Našli sa aj takí, ktorým trúbenie zobudilo deti a poniektorí celú noc prespali. Mestská časť nakoniec prišla s vysvetlením pre vystrašených obyvateľov, prečo vlaky tak intenzívne trúbili.

„Na základe viacerých podnetov od obyvateľov k dnešnému trúbeniu vlakov na stanici sme o stanovisko požiadali Železnice Slovenskej republiky,“ píše administrátor oficiálnej facebookovej stránky mestskej časti.

„Po preverení u zástupcov Železníc Slovenskej republiky, v čase o 22:05 pri vchode na koľaj č. 4 uviazol v neutrálnom poli vlak ZSSKC. Z uvedených dôvodov, v zmysle platných predpisov ŽSR boli zavedené dopravné opatrenia – všetky vlaky boli vyrozumievané rozkazmi na opatrnú jazdu, to znamená jazdou vlakov rýchlosťou 10 km/h a prebiehalo tiež opakované dávanie návesti POZOR húkačkou. Opatrenia nie sú zavádzané bezdôvodne, ale sú potrebné na zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy, ako aj účastníkov cestnej premávky a trvajú až do ukončenia opravy zariadenia. Je potrebné tiež zdôrazniť, že realizovanie predpisovej činnosti (húkanie) vykonávané za účelom vo verejnom záujme s cieľom zamedziť vzniku kolízie dráhového vozidla s motorovými vozidlami na predmetnom priecestí nemôže ustúpiť súkromnému záujmu,“ vysvetlili dôvod nočného rámusu Železnice Slovenskej republiky.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk