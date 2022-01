Zdroj: TASR/Martin Baumann PREČO vlaky v noci silno TRÚBIA? Neverili by ste, čo trápi niektorých Bratislavčanov My Slováci sme už takí. Vždy si nájdeme niečo, čo nás bude štvať a vyrušovať. 31. január 2022 Správy Zo Slovenska

Ľudia na Slovensku sú zjavne vnímaví a nič im neujde. Najnovšie trápi Petržalčanov, prečo vlaky trúbia. Obťažuje ich to najmä v noci, pretože čas trúbenia je dlhší ako inokedy.

„Predtým to bolo počuť občas, ale teraz celú noc,“ sťažuje sa Irma a pán Ján už má aj plán, čo urobiť. „Podajte hromadne sťažnosť. Ja si myslím, že určite viacerých tam v okolí to trúbenie tých vlakov vyrušuje,“ píše.

„Veď nech len trúbia, mne sa to páči. Veď za chvíľu tu budeme mať električku, tak tá bude každú chvíľu vyhrávať. To je taká predpríprava,“ odpovedá obom vtipne Martin.

Karol okamžite našiel aj riešenie. „Štuple do uší to vyriešia. To sa teraz môžu aj ľudia so satelitných obcí okolo letiska sťažovať, že prečo im ponad domy lietadlá lietajú,“ reaguje na sociálnej sieti.

Trúbenie na priecestiach

Všetko nakoniec objasnila Martina, ktorá požiadala o odpoveď priamo Železnice Slovenskej republiky. Tie jej odpovedali, že „trúbením upozorňujú, že ide vlak, aby ľudia neprechádzali cez koľaje. A na stanici preto trúbia, lebo keď odchádza vlak a stanica sa nachádza v obytnej zóne, tak platí to isté.“

Zároveň však stále dúfa, že nočné trúbenie si vlaky odpustia. „Len nechápem, prečo v noci po polnoci trúbia ako zmyslov zbavení v stanici, kde sa to ozýva jak blázon. Ale možno keby sme viacerí písali, tak by motyka vystrelila a niečo by poriešili,“ dúfa pani Martina.

Nuž, my Slováci sme už takí. Vždy si nájdeme niečo, čo nás bude štvať a vyrušovať.

Musia byť „viditeľné“

Redakcia Dnes24 požiadala o vysvetlenie zvýšenej zvukovej signalizácie vlakov v Petržalke počas noci aj Železnice Slovenskej republiky.

„Vlaky postupujú v zmysle tzv. OP Rozkazu – na trase sa nachádzajú 3 priecestia, cez ktoré sa momentálne jazdí zníženou rýchlosťou 10 km/hod., ale aby boli vlaky „viditeľné“ v zmysle rozkazu aj trúbia," vysvetlila hovorkyňa ŽSR – Železníc Slovenskej republiky Ria Feik Achbergerová.

