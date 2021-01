28. január 2021 Tlačové správy Nelegálnemu hazardu sa darí čoraz viac. Ktoré miesta sú najviac ohrozené?

Novela zákona o hazardných hrách, ktorá vstúpila do platnosti 1. novembra minulého roku, vylúčila nutnosť petície zo zákazu hazardu.

Po novom už na zavedenie plošného zákazu týchto hier nepotrebujú podpisy občanov, ale stačí, ak nové VZN odhlasujú poslanci na mestskom zastupiteľstve.

Práve preto viaceré mestá bez ohľadu na riziká pristúpili k radikálnym krokom a hrozí, že na ich pôde legálny hazard vystriedajú ilegálne prevádzky.

Následky zákazu

Pri ráznych rozhodnutiach však netreba zabúdať na dôsledky. Pred radikálnymi riešeniami v decembrovej online diskusii pre MY Žilina varovala aj Jana Žemličková, riaditeľka Sanatória AT, ktoré sa venuje nielen psychoterapii, ale aj liečbe závislostí.

„Skôr než o zákaze, by sme mali hovoriť o výchove obyvateľov. Dôležité je meniť postoj k človeku, ktorý smeruje k aktivite a nie aktivity, ktoré smerujú k človeku. Kto chce hrať, hrať bude,“ uviedla Žemličková.

Prichádzajú kvízomaty

To, že zákaz hazardných prevádzok nemusí priamo znamenať koniec hazardu na území mesta, dokazujú aj nedávne prípady z niektorých miest, kde bol výskyt legálnych herní na základe sprísnenia legislatívy v ostatných rokoch obmedzený.

Úrad pre reguláciu hazardných hier tam len od novembra do júna minulého roku zaistil 800 kusov nelegálnych automatov, nazývaných tiež kvízomaty a častým zásahom sa nevyhol ani pred koncom roka.

Opakovane objavili nelegálne herne v Galante, Šali, Nitre či v Lučenci. Kvízomaty sú pritom pomerne novou záležitosťou a na Slovensku sa objavili približne pred 3 rokmi, v čase sprísnenia legislatívy týkajúcej sa výherných automatov.

Najčastejšie sa vyskytujú práve v krčmách či pohostinstvách, odkiaľ museli spomínané výherné automaty zmiznúť.

Čím sú kvízomaty nebezpečné? Najmä tým, že mnohokrát pôsobia, akoby o výhre rozhodovali vedomosti hráča. Opak je však pravdou.

Rovnako ako pri výherných automatoch, aj tu o výhre a jej výške rozhoduje iba náhoda. Druhým problémom je práve to, že kvízomaty nemajú licenciu, a preto ani nespĺňajú prísne stanovené kritériá, akým je napríklad hodnota RTP (návratnosť stávky). V licencovaných herniach sa RTP pohybuje od 90 do 97%, no pri kvízomatoch často nedosiahne ani 50%.

Pozor aj na online

Plošný zákaz hazardu na území miest má okrem pravdepodobného vzniku nelegálnych prevádzok aj ďalší háčik. Je ním online prostredie, v ktorom fungujú virtuálne kasína bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Nie je tajomstvom, že ak by prišlo k zatvoreniu kamenných prevádzok, veľká časť hráčov by sa automaticky presunula sem. „Herňu má teraz už každý doma vo vlastnej obývačke, alebo kdekoľvek inde, kde sa nachádza jeho smartfón,“ upozorňuje hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová.

Možnosti online hazardu i stávkovania sú nekonečné a keďže na takto dostupnom trhu figurujú aj zahraničné online kasína, ktorým chýba oficiálna licencia na to, aby bol slovenský spotrebiteľ chránený, predstavujú tiež zvýšenú mieru rizika.

„Nepozorní hráči mnohokrát nemusia vedieť, či zavítali do herne s licenciou, alebo sa vyskytujú na nebezpečnom území a ich údaje či finančné prostriedky môžu byť ľahko zneužité,“ dodáva Lukáčová.

Výhody prísnej regulácie

Asociácia zábavy a hier preto apeluje na mestá a obce, aby prípadný zamýšľaný zákaz hazardu na svojom území ešte raz poriadne zvážili.

„Aj veľmi prísna regulácia je určite lepšia ako žiadna. V prípade plošného zákazu licencované prevádzky zmiznú a nahradia ich nelegálne herne, na ktoré nebude mať štát ani dohľadný orgán žiadny dosah. Ohrození tak budú nielen bežní hráči, ale aj tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí,“ tvrdí Lukáčová a zároveň pripomína tzv. Register vylúčených osôb, vďaka ktorému sú z hazardu momentálne vylúčení poberatelia sociálnych dávok, neplatiči výživného či patologickí hráči.

Sú sem byť zaradení aj študenti, ktorí poberajú sociálne štipendium.

„Pri vstupe do legálnej herne sa každý musí preukázať občianskym preukazom, a týmto ľuďom nie je hranie umožnené,“ vysvetľuje Lukáčová a dodáva, že aj vďaka takejto kontrole je kamenná herňa s riadnou licenciou predsa len tým najbezpečnejším spôsobom, ako si bezpečne zahrať.

„Zmysluplným úpravám pravidiel sa nebránime, práve naopak,“ pokračuje Lukáčová, „sme zástancami férovej, aj keď prísnej regulácie, než vzniku mnohých nelegálnych herní. Mestá majú stále možnosť regulovať hazard v typoch budov. Môže sa napríklad rozhodnúť, že herne ponechajú v hoteloch, budovách pre obchod a služby a zrušia ho napríklad v bytových domoch.“

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy