Nelichotivé prvenstvo: Slovensko je krajina s NAJHORŠOU epidemickou situáciou na svete

Prírastok nových prípadov zlomil na uplynulý deň na Slovensku rekord. PCR testy odhalili v piatok (19. 11.) 9171 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo tiež 37 obetí.

Dôležitým údajom je okrem denných prírastkov nových prípadov tiež sedemdňová incidencia. Tá mala na Slovensku dosiahnuť najvyššiu úroveň na svete.

Podľa Denníka N, ktorý sa odvoláva na rebríček portálu Our World in Data, je Slovensko so sedemdňovou incidenciou 11 500 nových prípadov na milión obyvateľov aktuálne krajinou s najhoršou reportovanou epidemickou situáciou na svete.