27. december 2020 Nemusel dlho čakať: Medzi prvými zaočkovali aj bývalého prezidenta Schustera, FOTO

Do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach dorazili dve stovky vakcín. Komu sa ušli prvé dávky?

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Medzi prvými zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v nedeľu aj bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera, ktorý má 86 rokov. Vakcínu podali aj infektológom, ktorí svojej profesii zasvätili celý život. Rovnako lekárke z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, kde sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19 od začiatku pandémie i podpredsedovi parlamentu Milanovi Laurenčíkovi (SaS).

Očkovaniu veria

Ako prvý dostal vakcínu 94-ročný Ján Virgala, zakladateľ detskej infektológie a dlhoročný primár infekčného oddelenia detskej košickej nemocnice. Patrí do generácie pediatrov, ktorí boli pioniermi očkovania na Slovensku. Pár rokov po druhej svetovej vojne chodili s vakcínami po východoslovenských dedinách a šírili osvetu. Počas svojej profesionálnej kariéry zaočkoval tisíce detí. Vakcínu dostal aj profesor Ivan Schréter, ktorý je hlavný odborník pre infektológiu.

Virgala je zástancom očkovania, ktorému ako povedal, verí už roky.

„Vidím to aj v praxi, čo to znamená očkovaný a neočkovaný. Keď v minulosti prišlo povinné očkovanie, my sme takpovediac stratili robotu na infekčnom oddelení, lebo odpadli osýpky, detská obrna a ostatné veľmi nebezpečné ochorenia. Pre nás to bola obrovská úľava,“ povedal Virgala.

„Som na vakcínu zvyknutý, pretože som trikrát chodil po brazílskej džungli. Očkoval som sa aj v novembri na chrípku. Toto je mimoriadne očkovanie, pretože vidíme, čo COVID-19 robí po svete, takže treba sa tešiť, že vakcína je na svete a netreba sa obávať. V mojom veku, s dvomi bypassmi a rôznymi chorobami, ktoré som prekonal, je to určite záchrana,“ doplnil Schuster a ako povedal, po očkovaní sa cíti rovnako ako pred ním.

Prvé stovky vakcín

Do UNLP dorazilo zatiaľ 200 kusov vakcín. „Očkovanie je dobrovoľné, veríme, že sa ho zúčastní čo najväčší počet zdravotníkov. Vedenie UNLP pripraví všetky potrebné podmienky pre rozsiahlu vakcináciu, ktorá bude v rámci nemocnice realizovaná v najbližších týždňoch,“ uviedol výkonný riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.

Nemocnica má podľa jeho slov približne 2 700 zdravot­níckych pracovníkov, asi 400 z nich je vyčlenených pre covidové zóny. Týchto by chceli zaočkovať prioritne a následne ostatných.

„Som rád, že som na pôde svojej nemocnice, v ktorej od promócie robím, mohol zaočkovať tak významných ľudí a podporiť projekt očkovania. Ak máme nejakým spôsobom zásadne bojovať s týmto ochorením, tak je optimálne, aby sme zaočkovali čo najviac ľudí,“ dodal prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny a člen Pandemickej komisie vlády SR Pavol Jarčuška.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku začalo v sobotu (26. 12.) večer v nitrianskej fakultnej nemocnici. Prvého zaočkovali infektológa Vladimíra Krčméryho. Na Slovensko zatiaľ dorazilo približne 10-tis vakcín, celkovo ich je nakontrahovaných 18 miliónov. Ako prví by sa mali očkovať zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. Širokej verejnosti bude k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: TASR