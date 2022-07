73 Galéria Zdroj: PMI Nenechajte si ujsť laboratórium Svet bez dymu a unikátnu inštaláciu „Minulosť pohľadom budúcnosti“ na Donovaloch! Presvedčte sa na vlastné oči, že Svet bez dymu dáva zmysel. Dospelí výletníci môžu až do 5. septembra navštíviť laboratórium profesora Dohorela pri lanovke Nová Hoľa na Donovaloch. 25. júl 2022 Tlačové správy

25. júl 2022

Nenechajte si ujsť laboratórium Svet bez dymu a unikátnu inštaláciu „Minulosť pohľadom budúcnosti" na Donovaloch! Presvedčte sa na vlastné oči, že Svet bez dymu dáva zmysel. Dospelí výletníci môžu až do 5. septembra navštíviť laboratórium profesora Dohorela pri lanovke Nová Hoľa na Donovaloch.

Dozviete sa tu, aké sú hlavné riziká spojené s fajčením cigariet a množstvo faktov o nikotíne či bezdymových alternatívach. Zároveň si nenechajte ujsť možnosť preskúmať umeleckú inštaláciu známeho dizajnéra Borisa Klimeka s názvom „Minulosť pohľadom budúcnosti“.

Iniciatíva Svet bez dymu je zameraná na osvetu o škodlivosti fajčenia. Doterajšie vedecké poznatky v tejto oblasti sú verejnosti prezentované v zrozumiteľnej forme, aby pomohli pochopiť a vybudovať dôveru v menej škodlivé alternatívy fajčenia klasických cigariet. Jej súčasťou je virtuálne a pojazdné laboratórium, ktoré využíva najmodernejšiu technológiu a originálne, na mieru šité prvky, ktoré návštevníkom demonštrujú škodlivosť cigaretového dymu a zároveň poskytujú informácie o bezdymových riešeniach.

V laboratórnom prostredí sa dospelí návštevníci dozvedia o hlavných rizikách spojených s fajčením bežných cigariet a o tom, čo sa deje počas procesu spaľovania tabaku. Dozvedia sa tiež hlavné fakty o nikotíne, ako aj o princípoch moderných bezdymových alternatív v porovnaní s klasickými cigaretami a rozdieloch medzi nimi. Sprevádza ich virtuálny popularizátor vedy profesor Dohorel, ktorý im vysvetľuje fakty v sérii tematických videí.

Laboratórium „Svet bez dymu“ je prístupné len osobám starším ako 18 rokov a vstup je bezplatný. Návštevníci tu nájdu digitálne röntgenové lúče, ktoré ukazujú rozdiel medzi zariadením na nahrievanie tabaku a e-cigaretou. Okrem toho aj holografické boxy s ukážkami bezdymových zariadení a môžete si tiež vyskúšať virtuálne 3D okuliare s interaktívnym kvízom a CO meračom na určenie množstva oxidu uhoľnatého v pľúcach.

Už takmer dvadsať rokov skúmajú vedci príčiny ochorení súvisiacich s fajčením, okrem iného rakoviny a srdcových či pľúcnych chorôb. Hlavným identifikovaným páchateľom však nie sú tabak ani nikotín, ale škodlivé látky v dyme, ktorý vzniká počas horenia. V cigarete totiž tabak horí, a tým vzniká dym, ktorý je plný toxických látok. Naopak zariadenie na nahrievanie tabaku ich produkuje v priemere o 95% menej. Pre zníženie škodlivín je najdôležitejšie odstrániť samotný proces horenia tabaku. Ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli cigaretovému dymu.

Pred laboratóriom môžu návštevníci obdivovať inštaláciu úspešného dizajnéra Borisa Klimeka. „Cieľom je oboznámiť dospelých fajčiarov a ich blízkych s výskumom a vedeckými poznatkami o moderných nikotínových alternatívach, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života tým, že eliminujú cigaretový dym. Keďže s touto iniciatívou dlhodobo počítame, spojili sme sa so známym dizajnérom Borisom Klimekom, ktorý navrhol unikátnu inštaláciu s názvom „Minulosť pohľadom budúcnosti,“ uviedla Michaela Kolečanská z komunikačného oddelenia Philip Morris.

Boris Klimek má za sebou niekoľko veľkých úspechov a ocenení, napríklad jeho svietidlá zdobia reštauráciu hollywoodskej hviezdy Jessicy Biel a Justina Timberlakea alebo známy hotel Four Seasons v Miami. Zo spolupráce pre iniciatívu Svet bez dymu má veľkú radosť, keďže má veľmi blízko ku konceptuálnym prístupom a presahom, ktoré sa snaží uplatňovať naprieč svojou tvorbou. Zároveň je zástancom filozofie iniciatívy Sveta bez dymu, nakoľko sa sám pred niekoľkými rokmi vymanil zo zapáchajúceho područia dymu. „Môj objekt navrhnutý pre iniciatívu Svet bez dymu predstavuje akýsi symbolický náhľad do budúcnosti a na archeologický objav, ktorý v danej dobe prezentujú vykopávky objektov zvaných popolníky. Tieto objekty sú datované približne ku koncu 20. storočia. Každopádne spoločnosť už prešla značnou zmenou životného štýlu a archeológovia danej doby opisujú tieto nádoby ako predmety patriace do dávnej minulosti. Obyčajný popolník sa tak stáva akýmsi dávnym a už nepotrebným otlačkom doby, symbolom zmeny, evolúcie a pokroku ľudstva. Tento objekt a jeho symbolika je teda určitou výzvou a prianím k nám samotným: Žime v budúcnosti, nie v minulosti,“ predstavil hlavnú myšlienku inštalácie na Pohode Boris Klimek.

Originálne laboratórium vyvinuté v Českej republike využíva najmodernejšie technológie, ako napr. digitálne röntgenové lúče a holografické boxy. Výnimočné je najmä využitie technológie Motion Capture, vďaka ktorej ožíva postava samotného profesora Dohorela. Hlas a pohyb mu prepožičiava herec Peter Gecík pričom táto technológia sa používa na zaznamenávanie pohybov jeho tela a hlavy, ktoré sa potom prenášajú do vopred vytvoreného digitálneho modelu. V prípade Sveta bez dymu sa tak využitie Motion Capture posúva až k možnosti živého rozhovoru s virtuálnou postavou. Svet bez dymu a profesora Dohorela nájdete aj na www.svetbezdymu.sk.

