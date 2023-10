Zdroj: pixabay.com NEŠŤASTIE na východe: Šesťročného chlapca pri hre privalila futbalová bránka, na mieste ZOMREL Obrovská tragédia sa stala v utorok večer v obci Iliášovce na Spiši. Malého chlapca na miestnom ihrisku privalila futbalová bránka. 4. október 2023 ELA Krimi

O nešťastí informovala TV Markíza s tým, že na ihrisku bola okrem príbuzných a priateľov chlapca aj polícia, ktorá prípad preveruje.

Starostka televízii povedala, že išlo o nešťastnú náhodu – deti sa pravdepodobne snažili bránu zodvihnúť, neudržali ju a jedno z nich privalila. Chlapec bol podľa televízie na mieste mŕtvy.

„Posádka leteckých záchranárov z Popradu bola vyžiadaná o urgentný let do Iliašoviec k detskému pacientovi. Počas letu však boli záchranári z akcie odvolaní, žiaľ, kvôli zraneniam, ktoré boli nezlučiteľné so životom,“ informovala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov.

Na verejne dostupnom ihrisku v obci Iliašovce sa deti hrali bez dozoru dospelého. Tréner, ktorý mal prísť na tréning, nemohol.

Ilustračné foto

