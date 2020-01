23. január 2020 Správy Zo Slovenska Netradičný let vrtuľníkov z Popradu: V bulharskom Bansku budú dohliadať aj na bezpečnosť Vlhovej

Dva záchranárske vrtuľníky z Popradu odleteli začiatkom tohto týždňa so svojimi posádkami na Svetový pohár v alpskom lyžovaní žien do bulharského Banska, ktorý bude trvať v dňoch od 24. – 26.1.2020.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk

Počas trvania pretekov budú zabezpečovať poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti leteckou technikou prípadným zraneným pretekárkam.

„Aj tento rok sme boli požiadaní o zabezpečenie leteckej záchrannej služby na pretekoch s tým rozdielom, že oproti minulému roku, kedy tam letel len jeden vrtuľník, budú na tohtoročnom Svetovom pohári prítomné dva slovenské záchranárske vrtuľníky. Vrtuľník Bell 429 bude v areáli pripravený na okamžitý zásah priamo na zjazdovkách, pričom záchranári budú pri záchrane využívať palubný navijak. Druhý vrtuľník Agusta A109K2 bude k dispozícií pre potreby transportu zranených do vzdialenejších nemocníc, napr. do Sofie,“ priblížila MUDr. Iveta Križalkovičová, ktorá si ako lekárka asistenciu na pretekoch vyskúšala už predošlý rok.

S tromi medzipristátiami

Oba vrtuľníky vyštartovali z Popradu v pondelok napoludnie, aby tak kvôli nie veľmi priaznivej predpovedi počasia, mali dostatočnú časovú rezervu na prílet do Banska. Po dotankovaní paliva v Košiciach smerovali do rumunského mesta Temešvár (Timisoara), kde opäť dotankovali palivo a nasledujúci deň pokračovali do bulharskej Sofie, odtiaľ priamo do Banska.

V stredu prebehla koordinačná porada s nácvikom evakuácie figuranta priamo z lyžiarskeho svahu za asistencie miestnych záchranných zložiek. Od štvrtku (23. januára) sú vrtuľníky v plnom nasadení pripravené zachraňovať.

„Na podujatie boli vyslané vrtuľníky mimo záchranného systému, preto prevádzka leteckej záchrannej služby na Slovensku nebude nijakým spôsobom obmedzená,“ uzavrela MUDr. Križalkovičová.

Vlhová trikrát na trati

V bulharskom stredisku sa predstaví aj naša Petra Vlhová, ktorá je momentálne v celkovom hodnotení Svetového pohára so 726 bodmi druhá za Mikaelou Shifrinovou s 975 bodmi.

Naša favoritka v piatok (náhrada za Val d'Isere) a sobotu predvedie zjazd. V nedeľu 26. januára sa predvedie v superobrovskom slalome.

24. januára – piatok

09.45 alpské lyžovanie – SP

zjazd žien (náhrada za Val d'Isere)

(Bansko/Bulh.)

25. januára – sobota

09.45 alpské lyžovanie – SP

zjazd žien

(Bansko/Bulh.)

26. januára – nedeľa

09.15 alpské lyžovanie – SP

super-G žien

(Bansko/Bul.)

18 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk