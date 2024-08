24. august 2024 Rastislav Búgel Regióny Neuveriteľná DRZOSŤ: Turista sa kúpal v tatranskom plese! Vyslúžil si poriadnu KRITIKU Turistu, ktorý si spokojne plával v tatranskom plese, zachytilo video.

Len nedávno sme vás informovali o prípade, ktorý obletel internet. V plese Morské oko na poľskej strane Tatier sa fotili modelky prezlečené za nymfy. Zábery okamžite pobúrili verejnosť. Navyše, teraz prichádza ďalší prípad a to priamo zo Slovenska.

Oficiálny účet Tatier na Instagrame upozornil na nový incident. Zverejnil video, na ktorom vidno, ako sa bezohľadný turista spokojne kúpe v jednom z tatranských plies. Podľa portálu Topky.sk ide o Roháčske plesá.

Toto nie je kúpalisko!

Profil vyzval, aby ľudia rešpektovali zákaz kúpania sa v plesách. Dodáva, že Štátna ochrana prírody SR aj napriek každoročnému opakovanému zdôrazňovaniu zákazu dostáva pravidelné podnety na neohľaduplných turistov, ktorí tento zákaz porušujú.

„Spolu s prázdninovým obdobím prichádza do našich chránených území aj vrchol letnej turistickej sezóny. Nároky návštevníkov na prírodné prostredie, respektíve ich kreativita spojená s jeho využívaním, sa každým rokom stupňujú. Dôkazom sú pomerne časté porušovania platných pravidiel, ktoré sú stanovené za účelom ochrany prírody – ekosystémov, biotopov, fauny, flóry či neživej prírody. Čoraz častejšie sa stretávame s nežiaducim kúpaním sa v tatranských plesách a potokoch,“ píše profil tatry_official.

Dodávajú, že tatranské plesá a potoky sú citlivým ekosystémom: „Sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku. Tieto chladnomilné druhy našli svoje útočisko v poľadovej dobe práve vo vyšších polohách tatranských plies. Známym druhom je napríklad chránený glaciálny relikt žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa) alebo glaciálny relikt veslonôžka (Cyclops abyssorum). Kúpanie sa v plesách z dlhodobého hľadiska negatívne vplýva na ich celkový stav.“

Poriadne mu naložili

Neznámy turista to v komentároch poriadne schytal. „Pravý turista, čo má rád prírodu, by toto neurobil,“ napísal Miloš. Ďalší komentujúci vtipne poznamenal: „Kto do plesa telom, ty doňho kameňom.“

„Takí ľudia do prírody nepatria. Sú to pozéri. Chcú len vyvesiť video na Instagram. Je pre nich dôležitejšie, ako na Instagrame vyzerajú, než to, ako sa k prírode chovajú,“ dodal ďalší. Medzi komentármi je množstvo takých, ktorí by previnilcovi radi naparili tisíceurovú pokutu. „Vypátrať a doživotný zákaz vstupu do Tatier,“ uzavrel Ján.

Hrozia pokuty

Za nedodržanie zákazu hrozia turistom pokuty. „Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur. Pokuty v tomto prípade vyberá Stráž prírody. Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet je postúpený na Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, ktorá je orgánom štátneho dozoru a ktorá po prešetrení podnetu môže uložiť fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie v zmysle zákona o ochrane prírody. Najvyššia pokuta za takéto porušenie zákona sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3 319 eur,“ uvádza Štátna ochrana prírody SR.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk