Zábery obehli internet, ľudia sú pohoršení: V tatranskom plese sa promenádovali NYMFY

Rovnako ako na Slovensku, aj v susednom Poľsku je kúpanie sa v tatranských plesách prísne zakázané a tým, čo to porušia, hrozia pokuty. Platí to, ako inak, aj pre Morské oko, ktoré je najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách ležiace na poľskej strane Tatier pod štítom Rysy.

Aj keď sú nymfy niečo ako víly, v gréckej mytológii bohyne, ochrankyne miest, ktoré obývali, v tomto prípade žiadnu záhadu nehľadajte. Išlo jednoducho o prezlečené modelky a profesionálne fotenie. Niet sa čo čudovať, práve toto prostredie ponúka jedinečné scenérie pre dokonalé zábery.

Napriek tomu zábery z tohto fotenia, ktoré sa dostali na internet, vyvolali búrlivú diskusiu. Upozornil na to portál Onet.pl. Čo sa mnohým nepáči? To, že sa používa dvojaký meter. Kým oni by dostali pokutu, iní tam mohli zorganizovať profesionálne fotenie.