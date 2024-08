NEUVERITEĽNÉ! Muž si ľahol na koľajnice a ZASPAL: Rušňovodič zastavil a išiel ho zobudiť

Priam až neuveriteľný prípad, ktorý sa udial neďaleko indického mesta Prajágrádž, obletel svet. Ako na základe správy The Indian Express informuje server novinky.cz, šialený prípad sa udial počas uplynulej nedele.

Oprel si hlavu o jednu stranu koľajníc, a aby na neho nepražilo slnko, nad hlavou si roztvoril dáždnik.

Mohlo by vás zaujímať Chystáte sa na Zanzibar? Do krajiny vás NEPUSTIA, ak nesplníte novú povinnosť

Na koľajniciach sa mu asi spalo príjemne, keďže si vôbec nevšimol prichádzajúci vlak. Ten našťastie stihol včas zabrzdiť, rušňovodič vystúpil z kabíny a spiaceho muža išiel zobudiť.

Tam muža požiadal, aby opustil koľajisko. Keď sa tak stalo, vlak mohol pokračovať v ceste.

Na internet sa dokonca dostalo video od jedného zo svedkov a okamžite sa stalo hitom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

A middle-aged man sleeping with umbrella in railway track 💀



India is not for experts too 😭💀 pic.twitter.com/H0YbWqMZ2W