Neuveriteľné ŠŤASTIE: Muž si kúpil dom, na druhý deň vyhral JACKPOT

Keď človek podpíše hypotéku, zväčša bude bývanie splácať dlhé desaťročia. To však nie je prípad jedného šťastlivca z amerického štátu Severná Karolína.

Benny Murphy z Mebane totiž jedného dňa kúpil dom. Keď mu realitný agent zo žartu povedal, že hypotéku by mohol splatiť skôr, len keby vyhral v lotérii, muž dostal nápad.

Vyskúšal šťastie, na druhý deň išiel do obchodu a kúpil si žreb za jediný dolár.

Murphy si svoju výhru prevzal v pondelok. Po zrážke daní si napokon domov odniesol viac ako 314-tisíc dolárov.

A ako využije peniaze? Pre web lotériovej spoločnosti priznal, že okamžite vyplatí hypotéku, pôjde na rybačku a časť peňazí si odloží.

