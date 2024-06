5. jún 2024 RYB Magazín Lifestyle Neuveriteľný VÝKON! Štefan Bendula BEŽÍ z Ríma do Košíc: Plním sľub, ktorý som dal mame Keď sa po roku 1989 otvorili hranice, vtedy ešte mladý Košičan Štefan Bendula (65) zobral do ruky mapu Talianska a povedal si, že všetky cesty vedú do Ríma. Nabalil si batoh a vybral sa tam. Stopom.

Štefanov príbeh vtedy začal ako všetky ostatné: Myslel si, že si tam nájde prácu, možno sa aj ožení a palce mu držala celá rodina.

Titánový muž

Jeho mama si však robila starosti. Bála sa, že sa jej syn už domov nikdy nevráti. Dal jej však sľub: „Mami, domov sa vrátim , aj keby som mal ísť pešo,“ spomína Košičan na začiatok svojej životnej cesty.

Odvtedy ubehlo viac ako 30 rokov. Štefan má za sebou v Taliansku úspešnú kariéru aj ako herec, dokonca mohol dostať občianstvo, no odmietol to.

S vlastným mottom „Hranice svojich možností si určí každý sám“ sa nakoniec pustil do realizácie projektu „Návrat domov“.

„Som Slovák, vždy som sa chcel vrátiť domov,“ hovorí pre Dnes24 Štefan Bendula. Na svoj sľub mame nikdy nezabudol. Zažil aj ťažké časy, akými bola autohavária, dokonca skončil s titánovým bedrovým kĺbom, no svojho sna sa nevzdal.

Dnes je v metropole východu kondičným trénerom masérom, a ako dôchodca sa venuje mladým športovcom. Volajú ho titánový muž. Štefan viackrát zvládol IRON MANA, SUPER IRONMANA, na konte má niekoľko stokilometrových pretekov a to všetko po ťažkej havárii, jedenástich operáciách a teraz aj s titánovým kĺbom posúva svoje hranice stále vpred. Svojím príkladom ukazuje ako sa nevzdávať a prekonávať rôzne prekážky v živote.

Všetky cesty vedú do Košíc…

A ako jeho návrat vyzerá? Hoci už žije nejaký čas v Košiciach, oprášil sľub so symbolickým návratom. Tak ako pred desiatkami rokov, ale opačným smerom a ako to sľúbil mame: Takpovediac pešo, ale rýchlejšie.

Štefan dnes 5. júna už 33. deň beží z Ríma do rodných Košíc. Ľahké to však nemá. „Na také niečo sa vlastne ani úplne nedá pripraviť. Stále musím byť hlavou prítomný, nemôžem si dovoliť riskovať, že zakopnem, často bežím a okolo mňa idú kamióny, jednou nohou som v priekope, zastanem a zase sa rozbehnem. A to nehovorím o tom, keď prší. Keď je normálny dážď, to zvládam s pršiplášťom. Keď sú však blesky, mám pauzu. Nebudem riskovať, či titán priťahuje blesky,“ hovorí s úsmevom pre Dnes24 svoj príbeh.

Tvrdo teda trénoval, spojil sily s priateľmi a svojej myšlienke chcel dať aj niečo viac.

„Začal som zbierku pre organizáciu Usmej sa na mňa, ktorá sa venuje deťom s autizmom a Downovým syndrómom. Pomôcť chcem aj svojej sestre. Má autoimunitnú chorobu systémový lupus, ktorý postihuje rôzne orgány v tele. Choroba je nevyliečiteľná. Ak získam nejaké prostriedky, rozdelím ich medzi občianske združenie a trošku aj pre sestru,“ hovorí Štefan. Spolu zatiaľ takto získal necelých 600 eur, rozdeliť ich však chce tak či tak. Podporiť ho môžete aj TU.

Jeho púť je už na konci. Cestu dlhú 1800 kilometrov zvládol za 34 dní. Pán Bendula dobehne do Košíc pred Dóm Sv. Alžbety vo štvrtok (6 .júna 2024 pozn. redakcie).

11 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk