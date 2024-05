21. máj 2024 TOS Magazín Ona Známa Slovenka schudla neuveriteľných 35 kíl! Priznala populárne injekcie, TOTO radí ostatným! Renáta Názlerová dala dole 35 kíl a otvorene priznáva, že pri chudnutí siahla aj po injekciách typu Ozempic.

Renáta Názlerová, známa aj z televíznych obrazoviek, sa za svoju postavu nikdy nehanbila. Inšpirovala mnohé slovenské moletky v móde aj v prístupe k životu.

Napriek tomu už viac ako rok chudne a pre portál Diva.sk prezradila, že od novembra 2022 schudla 35 kíl. A je to na nej vidieť.

Priznáva injekcie

Cieľom Názlerovej je dostať sa na dvojciferné číslo na váhe. Priznala, že pri chudnutí siahla aj po injekciách, pričom ide o podobný typ ako Ozempic. Tento primárne liek na cukrovku sa stal v chudnutí celosvetovým trendom, no kvôli možným vedľajším účinkom vyvoláva kontroverziu.

Názlerová podľa vlastných slov konzultovala chudnutie s endokrinologičkou a internistkou a až následne siahla po injekciách.

„Ja som to vôbec nepoznala, nevedela som o tom, plne sa spolieham na moju lekárku, ktorá je erudovaná odborníčka. Všetky ženy, ktoré by to chceli skúšať nabádam k tomu, aby vždy, keď ide o chronickú, morbídnu obezitu, všetko konzultovali s lekárom, aby neriskovali na vlastnú päsť,“ zdôraznila v rozhovore pre Diva.sk

Nie je to lacný špás

Injekcie si uhrádzala ako samoplatca, spočiatku ju to vychádzalo na 100 až 150 eur na mesiac, postupne účinok slabol a tak ju neskôr vyšli aj na tri stovky mesačne.

„Efekt je ten, že injekcia vám plne vyblokuje chuť na jedlo, napríklad, keď začnete jesť, veľmi rýchlo sa dostaví pocit nasýtenia. Lekárka mi odporučila užívať tento prípravok maximálne rok, ale ja osobne som po treťom mesiaci cítila, že ich účinok ide dole, začínala som už totiž jesť obvyklé porcie,“ ozrejmila pre portál.

Dodala, že túži po trvalejšom výsledku a našla si nový spôsob chudnutia, ktorým je proteínová diéta.

Foto: archívne

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk