29. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Nevinná hra sa zmenila na HOROR: Kristiánovi (7) hrozila po kopnutí do lopty AMPUTÁCIA 7-ročný Kristián kopol v družine do lopty a rozbehol sa kolotoč problémov, pre ktoré mu dokonca hrozila amputácia.

Nevinná hra sa zmenila na poriadnu drámu. Sedemročný Kristián z Česka v školskej družine kopol holou nohou bez topánky do lopty. Ako informuje CNN Prima News, chlapčekovi sa zapálil necht a rodina sa s ním preto vybrala do teplickej nemocnice.

„Tam mu to lekárka odstrihla, vyčistila a išli sme domov. Malý potom dostal bolesti,“ povedala pre server mamička chlapca Kristina Dušková.

Problémy sa zhoršovali

Na ďalší deň im mala lekárka v nemocnici povedať, že je všetko v poriadku a že palec sa už onedlho zahojí. „Kým sme ale došli domov, Kristián mal horúčky, začal zvracať,“ spomína Kristina s tým, že deň za dňom sa chlapcove bolesti zhoršovali.

Hrozila amputácia

Keďže sa k problémom pridali aj neznesiteľné kŕče, praktický lekár Kristiána poslal na detskú chirurgiu do Ústí nad Labem. Tam ho museli operovať.

„Prišla tá najhoršia správa, že môže prísť o časť prsta. Ja som sa zosypala. K tým doktorom chodíme kvôli tomu, že im veríme, nie aby to dopadlo takto,“ vraví mamička, ktorá už podala trestné oznámenie a sťažnosť na postup lekárok. "Jedna to zle vystrihla, že tam asi zostal kus nechtu. A druhá pani doktorka mu nepodala antibiotiká. Keď som tam spätne volala, tak ju to ani nezaujímalo,“ dodala.

Čo na to nemocnica?

„Bolo uznané, že nedošlo v postupe pri ošetrení k pochybeniu. Antibiotiká podané byť mohli, nič tomu nebránilo, a preto sme sa mamičke prostredníctvom nemocničného ombudsmana ospravedlnili,“ vyjadrila sa Petra Roubíčková.

Napokon všetko dobre dopadlo a chlapcovi palec zachránili. „Touto cestou by som chcela poďakovať ústeckej nemocnici a ich detskej chirurgii za ich prácu,“ uzavrela Kristina Dušková.

