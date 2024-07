ŠIALENÉ, čo sa dialo na pláži: BITKA o ležadlá! Zapojili sa aj plavčíci, VIDEO

Na talianskej pláži neďaleko Neapola sa udial mimoriadny incident. Upozornil na to taliansky politik Francesco Borrelli, ktorý na sociálnej sieti X zverejnil video incidentu.

Ako informuje Daily Mail, dve ženy sa najprv postavili pred už obsadené plážové ležadlá blízko brehu a dožadovali sa ich. Keď neuspeli, obrátili sa na plavčíkov. Keď im nevyhoveli, medzi ženami a dovolenkármi sa strhla bitka.

Celý incident mal trvať viac ako pol hodinu. Ľudí sa od seba snažili odtrhnúť aj plavčíci.

Politik incident označil za „nekontrolované násilie“. „Bitka za bieleho dňa, pred rodinami s deťmi. A prečo? Pre ležadlo na brehu mora,“ uviedol.

Borrelli prostredníctvom vyjadrenia požaduje, aby boli ženy identifikované a aby sa nevyhli trestu.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Rissa tra donne in un noto lido di Varcaturo per un lettino sulla riva. Europa Verde: “Violenza fuori controllo, chi non sa stare in mezzo alla gente deve essere rieducato.” pic.twitter.com/IIxb9qcbcH