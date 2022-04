Zdroj: Ľudia ľuďom , TASR/Roman Hanc Nie každý môže poskytnúť ubytovanie či prácu. Pomôcť konkrétnym rodinám z Ukrajiny môžete aj inak Od začiatku vojny v Ukrajine uplynul viac ako mesiac. Situácia ľudí z Ukrajiny, ktorí často prišli o všetko a v novej krajine začínajú od úplného začiatku, nie je jednoduchá. 22. apríl 2022 Zo Slovenska

22. apríl 2022 Zo Slovenska Nie každý môže poskytnúť ubytovanie či prácu. Pomôcť konkrétnym rodinám z Ukrajiny môžete aj inak Od začiatku vojny v Ukrajine uplynul viac ako mesiac. Situácia ľudí z Ukrajiny, ktorí často prišli o všetko a v novej krajine začínajú od úplného začiatku, nie je jednoduchá.

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk prichádza s adresnou pomocou konkrétnym rodinám a jednotlivcom z Ukrajiny, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Tu a teraz.

Každý deň rozmýšľajú ako ďalej

Svetlana prišla na Slovensko s dvoma malými deťmi. Manžel ostal na Ukrajine, ona je už druhý týždeň ubytovaná v zariadení na východnom Slovensku. So sebou si z Ukrajiny priniesla peniaze v hodnote pár stoviek eur. Šetrí, kde sa dá, časť už minula na nevyhnutné veci.

Chcela by začať pracovať, postaviť sa na vlastné nohy. Z ubytovne musí čoskoro odísť, preto si hľadá ďalšie dočasné bývanie. Komerčný prenájom nehnuteľnosti si zatiaľ dovoliť nemôže. Každý deň rozmýšľa ako ďalej. Žien ako Svetlana je na Slovensku veľmi veľa. Niet im čo závidieť.

Pomoc konkrétnym rodinám

Darcovský portál ĽudiaĽudom.sk je tu pre každého, kto potrebuje pomôcť. S viac než desiatimi rokmi skúseností už pomohol sprostredkovať pomoc v hodnote 17 miliónov eur. „Jedným z našich základných pilierov je adresnosť, pomoc priamo konkrétnym ľuďom. Prichádzame s možnosťou založenia výzvy pre jednotlivcov a rodiny z Ukrajiny, ktoré potrebujú finančnú podporu na nový začiatok. Pomoc od darcov tak bude úplne adresná a pomôže priamo konkrétnej rodine,“ vysvetľuje Roland Kyška, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

Výzvy pre ľudí z Ukrajiny sa zobrazia na hlavnej stránke darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk, ako aj na podstránke venovanej ukrajinským výzvam.

Vytvorenie výzvy na finančnú pomoc je jednoduché

Proces založenia výzvy na ĽudiaĽuďom.sk je rovnaký ako pre občanov Slovenskej republiky. Podmienkou pre ukrajinských žiadateľov je preukázanie potvrdenia o štatúte dočasného útočiska a účet v slovenskej banke.

„Keďže výzvy na finančnú pomoc smerujú prevažne k slovenským darcom, budú uverejnené v slovenskom jazyku. Prosíme preto Slovákov, ktorí pomáhajú ukrajinským občanom na Slovensku, aby im pri vytváraní výzvy asistovali. Ukrajinky a Ukrajinci sa rovnako môžu obrátiť s prosbou o pomoc aj na náš tím ĽudiaĽuďom.sk,“ vysvetľuje Romana Strapáková, projektová manažérka portálu.

„Po predložení dokladov, poskytnutí bližších informácií a overení výzvy, môžu cez náš portál osloviť darcov, ktorí im pomôžu s naplnením výzvy,“ dodáva.

Dôležité je aj zdieľanie výzvy na sociálnych sieťach, aby sa o nej dozvedelo čo najviac potenciálnych darcov.

„Nie je v silách každého človeka poskytnúť ubytovanie, avšak veríme, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí sú ochotní podporiť finančne konkrétnych ľudí z Ukrajiny, ktorí to práve teraz potrebujú. Počíta sa každé euro a najviac cenenou podporou je pravidelná pomoc formou pravidelného daru, ktorý sa dá na ĽudiaĽuďom.sk ľahko nastaviť, ale aj kedykoľvek upraviť,“ dopĺňa Roland Kyška.

Ťažké osudy Ukrajincov na darcovskom portáli

Na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk je momentálne aktívna výzva pre ukrajinskú rodinu z mesta Cherson, ktorá potrebuje financie nielen na prežitie, ale aj na zabezpečenie terapií pre svojho chorého syna. Zatiaľ čo jeho otec dnes bojuje v prvej línii pri obrane svojej krajiny, zápasí niekoľkomesačné bábätko s množstvom rizikových diagnóz u nás na Slovensku.

Cieľom ďalšej výzvy je finančná podpora ukrajinských žien, ktoré so svojimi deťmi utiekli pred vojnou do Žiliny a od rána do večera pomáhajú bez nároku na odmenu v organizácii na pomoc Ukrajincom.

Zvlášť vážna je situácia pani pôvodom z Ukrajiny, ktorá sa z vojnovej zóny snaží dopraviť na Slovensko svojich príbuzných, pričom sa finančne stará aj o rodinu svojho syna, ktorý leží po ťažkom úraze v nemocnici v Poľsku.

