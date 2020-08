15. august 2020 Správy Desiatky ľudí prišli v Bratislave symbolicky podporiť Bielorusko, FOTO

Na zhromaždení Za slobodné Bielorusko podporili ľudia demokratizačný proces v krajine a boj Bielorusov za slobodu.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Ľudia vyjadrili aj solidaritu so zatknutými aktivistami a demonštrantmi. Na Námestí SNP v Bratislave sa v sobotu (15.8.) stretlo niekoľko desiatok ľudí.

Poslankyňa Národnej rady SR Monika Kozelová (OĽANO) prečítala na zhromaždení vyhlásenie 67 poslancov parlamentu a niektorých europoslancov.

Tí odmietajú „výsledky zmanipulovaných prezidentských bieloruských volieb, odsudzujú násilie na občanoch, vyjadrujú podporu demokratickým silám a vyzývajú režim prezidenta Alexandra Lukašenka, aby zastavil násilie na ľuďoch a umožnil konanie slobodných a férových volieb“.

Boj o slobodu

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) odkazuje Bielorusom, aby vydržali. Poznamenal, že dnes nemôže Slovensko nič viac pre slobodné Bielorusko spraviť, ako to, čo teraz robí.

„Je to na nich, je to ich vojna o slobodu a dôstojnosť, o Európu, ale môžeme dať najavo, že sme dnes v tejto chvíli Bielorusmi, že sme na ich strane, že sme to všetko prežili a že sa to dá vyhrať,“ povedal Budaj.

Od vyhlásenia výsledkov nedeľných (9. 8.) volieb sa v Bielorusku konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami.

Demonštranti nesúhlasia so zverejnenými výsledkami prezidentských volieb, podľa ktorých s veľkou prevahou zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko.

Zdroj: TASR