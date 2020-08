10. august 2020 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Hrozivé zábery z Bieloruska: Protesty po voľbách sa premenili na JATKY! FOTO

Prvé správy po prezidentských voľbách v Bielorusku hovorili o jasnom víťazstve Alexandra Lukašenka. Lenže, údajne to je inak, kvôli čomu sa aj demonštruje.

Zdroj: Instagram.com/2020peremen

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala v pondelok Bielorusko, aby zverejnilo pravdivé výsledky prezidentských volieb, zatiaľ čo nemecká vláda vyjadrila „silné pochybnosti“ o priebehu volebného hlasovania. Uviedli to v reakcii na sporné víťazstvo dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka.

Jasný signál

„Základné práva musia byť v Bielorusku rešpektované. Vyzývam preto bieloruské úrady, aby zabezpečili presné sčítanie a zverejnenie hlasov zo včerajších volieb,“ napísala von der Leyenová na Twitteri. Predsedníčka EK taktiež kritizovala policajný zásah proti demonštrantom, ktorí v uliciach vyjadrili podporu opozícii. Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert sa na tlačovej konferencii vyjadril, že o priebehu volebného hlasovania má krajina „silné pochybnosti“. „Minimálne normy pre demokratické voľby neboli splnené a to je neakceptovateľné,“ dodal Seibert.

V uliciach vládne teror

Podľa zahraničných médií sa tisíce ľudí vybralo do ulíc, aby vyjadrili nesúhlas s voľbami, ktoré mali byť sfalšované. Zatiaľ neoverené informácie z Bieloruska hovoria, že násilie na občanoch spustili policajti. A to aj napriek tomu, že sa demonštrovalo pokojne. Tamojšie úrady sú skúpe na informácie, ale tvrdia, že nikto nezomrel. To však oné zdroje popierajú a hlásia minimálne jedného mŕtveho. Mladého muža malo zraziť väčšie policajné auto, z čoho už po internete kolujú aj snímky. Rovnako sa šíria ďalšie fotky, z ktorých ide hrôza. Podľa niektorých webov mal Lukašenko opustiť krajinu a viaceré bieloruské portály sú zablokované.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24/TASR