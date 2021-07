Zdroj: Shutterstock.com/OPOLJA Niekoľko rád pre začínajúcich podnikateľov Chystáte sa založiť si vlastnú spoločnosť? Určite máte plnú hlavu alebo napísaný rozsiahly zoznam vecí, ktoré treba vybaviť počas procesu zakladania a pri rozbehu vašej firmy. Niektoré záležitosti sa však dajú zjednodušiť. 23. júl 2021 Tlačové správy

23. júl 2021 Tlačové správy Niekoľko rád pre začínajúcich podnikateľov Chystáte sa založiť si vlastnú spoločnosť? Určite máte plnú hlavu alebo napísaný rozsiahly zoznam vecí, ktoré treba vybaviť počas procesu zakladania a pri rozbehu vašej firmy. Niektoré záležitosti sa však dajú zjednodušiť.

Zdroj: Shutterstock.com/OPOLJA

Založenie s.r.o. rýchlo a bezstarostne

V prvom rade môže byť aj samotný akt založenia s.r.o. pre vás úplne bezstarostný. Stačí, ak si necháte založiť s.r.o. za vás. Nebudete musieť behať po rôznych úradoch a inštitúciach, ale všetky náležitosti budú vybavené za vás.

Vy tak len počkáte zhruba týždeň, ktorý je potrebný na vybavenie všetkých náležitostí a máte vlastnú spoločnosť a môžete začať podnikať. Počas toho týždňa však nemusíte sedieť nečinne doma, môžete sa venovať iným veciam potrebným pre podnikanie.

Buďte v online svete na očiach

Aby vaša spoločnosť prosperovala, potrebuje predsa zákazníkov. Tí na vás nikde nečakajú, musíte ich vedieť osloviť. Nato slúži pochopiteľne reklama. V súčasnosti je už zrejme povinnosťou mať aspoň jednoduchý web, na ktorom by ste mali všetky potrebné informácie pre vašich potenciálnych zákazníkov.

A keď ten web budete mať, pre zvyšovanie povedomia o vašej firme je potrebné, aby ho videlo čo najväčšie množstvo ľudí. Nato poslúži dobrá SEO optimalizácia. Vďaka nej sa váš web dostane na popredné miesta vo výsledkoch vyhľadávania internetových vyhľadávačov a keď budú ľudia hľadať niečo, čo súvisí s vašim podnikaním, medzi prvými uvidia odkaz na váš web.

Ušetrite správnou voľbou tlačiarne

Vďaka dobrej reklame sa budú objednávky len tak sypať. Samozrejmosťou je mať na firme minimálne jednu tlačiareň, či už na tlač faktúr, alebo iných dôležitých dokumentov. Ak ste doteraz boli z domácnosti zvyknutý používať atramentové tlačiarne, pre firmu si naopak zaobstarajte laserovú tlačiareň, či tlačiarne.

Áno, tie majú síce vyššiu obstarávaciu cenu v porovnaní s atramentovými (hlavne ak ide o farebné laserové tlačiarne), ale tieto náklady sa vám rýchlo vrátia tým, že ušetríte pri kúpe tonerov do tlačiarne. Ak si totižto prepočítate, koľko vás bude stáť vytlačenie jednej strany, laserové tlačiarne sú jednoznačne úspornejšie.

Dajte svojim zamestnancom niečo naviac

A na záver to najdôležitejšie, zamestnanci. Bez schopných zamestnancov by ste to vy a vaša spoločnosť ďaleko nedotiahli, takže sa treba o nich patrične starať a motivovať ich. A to nielen finančnou odmenou.

Pokiaľ konkurenčné spoločnosti ponúkajú na jednotlivých pozíciách podobné platové ohodnotenie, môžete uchádzačov o prácu nalákať na rôzne iné benefity. Jedným z takýchto obľúbených benefitov je napríklad možnosť používať služobné mobily aj na súkromné účely.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Seocentrum s.r.o.