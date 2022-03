Zdroj: TASR/Milan Kapusta NOVINKY v leteckých destináciách: Z Bratislavy sa dá lietať do Záhrebu a na Sicíliu Z bratislavského letiska sa od nedele bude dať pravidelne lietať do Záhrebu a na Sicíliu. 27. marec 2022 Magazín Cestovanie

27. marec 2022 Magazín Cestovanie NOVINKY v leteckých destináciách: Z Bratislavy sa dá lietať do Záhrebu a na Sicíliu Z bratislavského letiska sa od nedele bude dať pravidelne lietať do Záhrebu a na Sicíliu.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

V utorok (29. 3.) spustí linku do tureckého Dalamanu a hlavného mesta Bulharska Sofie. TASR o tom informovalo Letisko M. R. Štefánika v Bratislave.

„Let medzi Bratislavou a Záhrebom potrvá 55 minút a Ryanair ho zabezpečí svojím Boeingom 737–800 s kapacitou 189 miest pre cestujúcich,“ priblížil letisko. Z Bratislavy do chorvátskeho Záhrebu bude lietať trikrát týždenne – v nedeľu, stredu a piatok.

Priame spoje

Írska letecká spoločnosť Ryanair, ktorá je najväčším prevádzkovateľom pravidelných letov z Bratislavy, v nedeľu obnoví aj priamu leteckú linku do Trapani na Sicílii v Taliansku. Ľudia tam budú môcť letieť dvakrát za týždeň, a to vo štvrtok a nedeľu.

V utorok zároveň Ryanair obnoví priamu leteckú linku z Bratislavy do tureckého Dalamanu a spiatočne, ktorú zabezpečoval pred koronakrízou.

„Do svojej ponuky v tento deň pridá aj úplne novú leteckú linku do bulharskej Sofie,“ poukázalo letisko.

20 pravidelných liniek

Dopravca od nedele do konca októbra, keď platí letný letový poriadok, ponúka 20 pravidelných liniek. „Sú medzi nimi lety do dovolenkových letovísk, prevádzkované až počas leta, od júna, a to na grécky ostrov Korfu či do bulharského Burgasu. Cestujúci si môžu zvoliť lety aj do Alghera na Sardínii, na Malorku, do gréckeho Solúna, na Pafos na Cypre či na Maltu a iné,“ spresnilo Letisko M. R. Štefánika.

Spoločnosť Ryanair pokračuje aj v prevádzke letov z Bratislavy na Kanárske ostrovy, konkrétne na ostrov Lanzarote, a do dánskej Kodane. Tieto linky spustil dopravca ako novinky počas minuloročnej zimy.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR