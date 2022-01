Zdroj: pixabay.com , TASR/Martin Baumann , pixabay.com INFO pre tých, ktorým v lete skončí platnosť COVID pasu: Budú sedieť doma na zadku? Skončí vám jeho platnosť práve počas leta alebo dovolenky? Zisťovali sme, aké možnosti majú ľudia, ktorým dôležitá "priepustka" na pohyb vyprší. 30. január 2022 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie

COVID pasy ovplyvňujú životy Slovákov. Zaočkovaní ho ukazujú v reštauráciách, kine, fitnescentrách, kaderníctvach alebo napríklad aj pred odletom do zahraničia.

Pôvodne mal platiť jeden rok, no jeho dĺžku okresal omikron, vďaka čomu sa jeho platnosť od februára skráti na deväť mesiacov.

Čo robiť po vypršaní COVID pasu?

Čo čaká tých, ktorým skončí jeho platnosť tesne pred letnou dovolenkou alebo počas nej? Budú Slováci sedieť doma na zadku? Obrátili sme sa preto priamo na Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR).

„Po ukončení deviatich mesiacov od poslednej vakcinácie sa človek bude považovať za neočkovaného,“ informoval Dnes24 komunikačný odbor MZ SR.

Ako je možné tomu predísť? „Tento termín sa dá predĺžiť 3. dávkou,“ odporúča MZ SR.

Treba sledovať podmienky vstupu

Čo však s tými, ktorí dostali tretiu posilňujúcu dávku už v októbri a ich preukaz im vyprší práve počas júla? Je možné, že za hranice nevycestujú?

„Nie je možné aktuálne predpovedať, ako to bude vyzerať v lete a aká bude situácia týkajúca sa podmienok vstupu do jednotlivých krajín v rámci v EÚ aj mimo nej. Podmienky pre vstup si upravujú jednotlivé krajiny. Z toho dôvodu je potrebné, aby si ľudia pred vycestovaním skontrolovali podmienky pre vstup do krajiny, ktorú chcú navštíviť,“ pripomína MZ SR.

Tie sú pravidelne aktualizované na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Aktuálne oznamy pred cestou môžete sledovať TU.

Niektoré krajiny už ohlásili, že skrátia platnosť COVID pasov, no dobrou správou je, že sú aj také, ktoré by mohli ponechať deväťmesačnú platnosť ako napríklad Španielsko, Portugalsko a Grécko.

