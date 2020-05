12. máj 2020 MAK Magazín Lifestyle Nový rozmer bezpečného sexu? Koronavírus našli aj v mužskom ejakuláte

Svet, vrátane Európy, sa pripravuje na druhú vlnu pandémie Covid-19. Najnovšie vedecké poznatky ukazujú, že pred nákazou sa musíme chrániť nielen rúškom na tvár.

Zdroj: unsplash.com

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19, bude pre vedcov ešte dlho záhadou. Dodnes nemajú infektológovia a virológovia presne zmapované chovanie vírusu v ľudskom tele. Nevedia, kto je a na základe čoho voči chorobe náchylnejší, respektíve odolnejší.

Najnovší poznatok vedcov ukázal, že zákerný vírus sa nielenže vyskytuje v mužskom ejakuláte, ale dokáže v ňom dokonca prežiť aj po vyliečení pacienta.

Zdá sa, že koronavírus tak nateraz mení aj chápanie slov „bezpečný sex“. Chrániť sa je totiž potrebné nielen pred pohlavne prenosnými chorobami, ale už aj pred chorobou COVID-19.

Aj po vyliečení

Tím z Mestskej nemocnici Shangqiu testoval v januári a februári 38 pacientov. To bol práve vrchol pandémie v Číne. Približne 16% z nich malo v sperme dôkazy o koronavíruse. O zisteniach informovali v časopise JAMA Network Open. „Asi štvrtina z nich bola v akútnom štádiu infekcie a takmer 9% z nich sa zotavovalo,“ informoval tím vedcov a informácie prinieslo aj CNN.

„Zistili sme, že koronavírus môže byť prítomný nielen v spermii pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19, ale môže byť detekovaný tiež v spermiách pacientov, ktorí sa už z choroby zotavovali,“ uviedol Diangeng Li z Všeobecnej nemocnice Čínskej ľudovej armády v Peking, ktorý spolu s tímom zhromaždené údaje ďalej skúmajú.

„Hoci vírus nie je schopný replikácie v mužskom reprodukčnom systéme, možno v dôsledku privilegované imunity semenníkov môže v tele pretrvať,“ dodal Li.

Privilegovaná imunita znamená, že imunitný systém nie je úplne schopný zasiahnuť v určitých oblastiach tela napadnutých vírusmi.

Ako smrtiaca Ebola a Zika

Nie je to ale prekvapivé zistenie. Mnoho vírusov totiž môže podľa vedcov žiť v mužskom reprodukčnom systéme. Zistilo sa, že aj napríklad nebezpečné vírusy Ebola a Zika sa šíria pomocou ejakulátu, niekedy aj mesiac potom, čo sa mužský pacient uzdravil.

Prenos sexuálnou cestou ale zatiaľ u koronavírusu nebol priamo dokázaný, nie je ale vylúčený.

„Ak by sa nám podarilo dokázať, že Covid-19 sa skutočne môže prenášať aj pohlavným stykom, mohol by sa práve sexuálny prenos stať tým, na ktorý by bolo nutné zamerať preventívne opatrenia,“ hovorí Li a dodáva, že práve sexuálna abstinencia alebo dôsledné používanie ochrany by sa stali kľúčovými.

„Abstinencia alebo používanie kondómov sa môžu považovať za preventívne prostriedky pre týchto pacientov. Okrem toho je potrebné poznamenať, že sú potrebné štúdie sledujúce vývoj plodu. Preto nemusí stačiť vyhnúť sa kontaktu so slinami a krvou pacienta, pretože prežitie koronavírusu v sperme zotavujúceho sa pacienta si zachováva pravdepodobnosť nakazenia ostatných,“ dodal virológ.

Ak teda plánujete spolu s ďalšími uvoľneniami aj nejaké sexuálne radovánky, nezabúdajte ani na primeranú ochranu.

Zdroj: Dnes24.sk