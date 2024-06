19. jún 2024 ELA Správy Zo Slovenska O pár hodín nás schladia BÚRKY: Hrozia aj väčšie KRÚPY Máme za sebou niekoľko horúcich dní, ktoré teraz prebije schladenie v podobe búrok. Tie sa na našom území ukážu už čoskoro.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Slovensko má za sebou veľmi horúci deň. Teploty sa na mnohých miestach Slovenska dostali nad tropickú hranicu +30 °C.

„Dnešné maximálne teploty sa na našom území dostali na úroveň okolo +33 °C. Aktuálne ešte máme na našom území teplé a slnečné počasie, no už čoskoro sa to všetko zmení. Oblačnosti bude viac a pridajú sa aj zrážky,“ informuje portál iMeteo.sk.

K nášmu územiu sa totiž blíži studený front, ktorý prinesie vo večerných a v nočných hodinách zrážky. Tie sa však nebudú týkať celého nášho územia, ale len niektorých oblastí.

Búrky prídu večer

Počasie v strednej Európe ovplyvňuje studený front, na ktorom sa tvoria intenzívne búrky. Tie priniesli široké spektrum nebezpečných javov od krúp až po tornáda.

„V týchto chvíľach sa rozsiahla línia búrok nachádza nad Poľskom a tiahne sa až nad Moravu. Vo večerných hodinách sa v severnom sektore Moravy sformujú búrky, ktoré po západe Slnka dorazia aj nad naše územie,“ dodáva iMeteo.

Búrky by sa mali vyskytnúť predovšetkým na severe Slovenska a prinesú najmä lejaky a ojedinele väčšie krúpy.

Vo večerných hodinách by mali búrky doraziť nad Žilinský a nad časť Trenčianskeho kraja. Búrky by mali byť sprevádzané nielen vysokou bleskovou aktivitou, ale aj intenzívnymi zrážkami, či prudkými nárazmi vetra, ktoré by mohli výnimočne spôsobiť menšie škody.

Do polnoci by sa búrky mali prehnať cez väčšinu Žilinského kraja a postupovať budú k juhovýchodu až k východu k hranici Prešovského a Banskobystric­kého kraja.

Zdroj: iMeteo.sk