31. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Experti bijú na POPLACH: Našu planétu čaká PEKLO! Prídu horúčavy, záplavy a HLADOMOR Stovky vedcov očakávajú katastrofický scenár. To, čo má do konca tohto storočia zasiahnuť našu planétu, bude poriadne peklo.

Stovky uznávaných svetových klimatológov očakávajú, že už v tomto storočí globálne teploty stúpnu minimálne o 2,5 °C. To možno neznie hrozivo, no malo by to katastrofálne následky. Informuje o tom portál tn.cz s odvolaním sa na zahraničné zdroje.

Katastrofická budúcnosť

Veľká časť vedcov tak predpokladá nelichotivú budúcnosť ľudstva, ktorú bude sprevádzať hladomor, konflikty a masová migrácia spôsobená vlnami extrémnych horúčav, požiarmi, záplavami a búrkami. A to všetko v oveľa väčšej miere, než sme doteraz zažili.

„Myslím, že v nasledujúcich piatich rokoch smerujeme k veľkému spoločenskému rozvratu. Úrady zavalí jedna extrémna udalosť za druhou, výroba potravín bude narušená. Z budúcnosti by som nemohla byť zúfalejšia,“ povedala pre The Guardian Gretta Peclová z austrálskej Tasmánskej univerzity.

Prídeme takmer o všetko

Hrozivo to vidí aj Peter Kalmus, klimatológ z NASA: „Už dlho hovorím, že kvôli globálnemu otepľovaniu stratíme v podstate všetko – všetok moderný život, väčšinu života na Zemi. Miliardy ľudských životov, obývateľnú planétu. Vidí to stále viac klimatológov,“ uviedol.

Zdá sa, že otepľovanie je nezastaviteľné. Len za posledné štyri roky sa teplota zvýšila o 1,2 °C a už táto úroveň spôsobila značné škody. „Toto je len začiatok, pripútajte sa,“ varuje Jesse Keenan z Tulane University v USA.

Môže to byť ešte horšie

Zdá sa, že čím mladší vedci, tým majú pesimistickejšie odhady. V prieskume The Guardian 52 percent vedcov pod 50 rokov predpokladalo nárast teploty minimálne o 3 stupne.

A prečo zlyhávame v riešení klimatickej krízy? Aj v tom mali stovky vedcov jasno. Až tri štvrtiny z nich uviedli ako hlavný dôvod nedostatok politickej vôle a 60 percent si myslí, že za tým tiež treba hľadať vlastné záujmy spoločností, medzi ktoré patrí napríklad priemysel fosílnych palív.

Zdroj: Dnes24.sk