Zdroj: TASR/Jaroslav Novák O Sputnik nie je záujem: HLUPÁCI, odkazuje ľuďom Matovič. Sulík hovorí o BLAMÁŽI Veľa kriku pre nič?! Ruská vakcína Sputnik V bola rozbuškou tejto vlády. Až tak, že stála kreslo premiéra Igora Matoviča. Výsledok? 23. jún 2021 ELA Politika

23. jún 2021 ELA Politika O Sputnik nie je záujem: HLUPÁCI, odkazuje ľuďom Matovič. Sulík hovorí o BLAMÁŽI Veľa kriku pre nič?! Ruská vakcína Sputnik V bola rozbuškou tejto vlády. Až tak, že stála kreslo premiéra Igora Matoviča. Výsledok?

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Spôsob nákupu ruskej vakcíny Sputnik V spôsobil politické zemetrasenie vlády ešte pod vedením Igora Matoviča (OĽaNO). Bez konzultácie či odobrenia s koaličnými lídrami si „svojvoľne“, iba za sprievodu vtedajšieho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, vyjednal dodávku ruskej vakcíny na Slovensko.

Matovič sa aj v koaličnej kríze opieral o to, že neregistrovaný Sputnik je záchranou, ako dostať pandémiu pod kontrolu popri (vtedy) ešte nedodaných zazmluvnených vakcínach. Matovič a Krajčí skončili vo svojich funkciách.

Expremiér opakovane argumentoval prieskumom, podľa ktorého by takmer milión Slovákov chcelo ruskú vakcínu. Záver?

Vzhľadom na nízky záujem 160-tisíc dávok vakcíny Sputnik V jednoducho nepoužijeme. Slovensko ich predá alebo daruje.

Hlupáci…

„Sputnik bola jediná vakcína, ktorou sa prípadne chceli zaočkovať mnohí ľudia, ktorí príliš neverili na Covid a boli proti očkovaniu. My, miesto toho, aby sme týmto ľuďom to umožnili, sme začali viesť podlú vojnu voči Sputniku. Výsledok? Títo ľudia už na očkovanie medzičasom kašlú … a, obávam sa, že hlupákom, čo voči Sputniku bojovali, sa ani svedomie neozve – keď spolu zistíme, že bez zaočkovaných Sputnikom kolektívnu imunitu nedosiahneme … a úplne zbytočne budú zomierať ďalší ľudia,“ napísal dnes na sociálnej sieti expremiér Igor Matovič.

Navrhnuté riešenie považuje za rozumné aj strana SaS, ktorá nákup neregistrovanej ruskej vakcíny kritizovala. Líder liberálov a minister hospodárstva SR Richard Sulík po rokovaní vlády potvrdil, že za návrh zahlasovali všetci traja ministri za SaS.

„Niekoľkokrát som sa vyjadroval, že nákup a manažment nákupu ruskej vakcíny bola jedna veľká blamáž, ale musíme sa pozerať dopredu a rozhodnúť, čo urobiť s vakcínou pred exspiráciou. Preto sme aj za návrh na predaj, prípadne darovanie, zahlasovali,“ uviedol.

Chcú odvolať Matoviča

Poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Hlas-SD začínajú zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chcú odvolávať ministra financií Igora Matoviča. Dôvodom sú podľa nezaradeného poslanca Richarda Rašiho okolnosti využitia ruskej vakcíny Sputnik V. Raši hovorí o „blamáži“, pretože ak sa nepodarí predať zvyšné vakcíny, vznikne podľa neho Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov.

Raši poukázal na to, že ruská vakcína bola dovezená na Slovensko v čase, keď sme mali nedostatok vakcín.

„Matovič vtedy tvrdil, že chce Sputnikom zaočkovať pol milióna Slovákov, a preto jeho minister Krajčí objednal dva milióny dávok vakcíny,“ skonštatoval Raši, pričom skritizoval neskoré spustenie očkovania touto vakcínou.

Zbabelé hry

Pripomenul tiež problém v súvislosti so zverejnením zmluvy o dodávkach Sputnika V. „Zo zmluvy sme sa dozvedeli, že nás bude celá táto Matovičova akcia stáť takmer 20 miliónov dolárov. A dozvedeli sme sa, že za tieto vakcíny budeme musieť zaplatiť bez ohľadu na to, či ich vezmeme alebo nie,“ vyhlásil Raši a pripomenul, že dodnes sme nevideli dodatok k zmluve, ktorý by hovoril o niečom inom. „Bol by som veľmi prekvapený, keby sa ich podarilo predať za sumu, za ktorú sme ich nakúpili,“ dodal.

Hnutie OĽANO by privítalo, keby sa predstavitelia mimoparlamentnej strany Hlas-SD namiesto „lacných a zbabelých hier“ radšej venovali výzvam na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 „a prestali tak hazardovať so zdravím a životmi obyvateľov“. Hnutie to uviedlo v reakcii na to, že nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD začínajú zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze.

Kto ho od nás dostane?

Pôjde predovšetkým o krajiny západného Balkánu. Do utorka (22. 6.) využilo možnosť prihlásiť sa na očkovanie touto neregistrovanou vakcínou na Slovensku 14 214 ľudí. Zaočkovať sa ňou doposiaľ dalo 8004 osôb. O návrhu predaja a darovania vakcíny Sputnik V formou bilaterálných dohôd s tretími krajinami rozhodla v stredu na svojom zasadnutí vláda SR.

„Vzhľadom na stále pretrvávajúcu vážnosť epidemiologickej situácie a potrebu vzájomnej kooperácie medzi krajinami s cieľom spomalenia šírenia ochorenia COVID-19 navrhujeme darovať určitý počet vakcín Sputnik V krajinám západného Balkánu v rámci materiálnej pomoci. Zároveň navrhujeme ponúknuť v nadväznosti na záujem tretích krajín ďalšie vakcíny na predaj, a tak prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa – zníženia dôsledkov pandémie,“ uvádza sa v schválenom materiáli.

Záujem o kúpu vakcíny Sputnik V prejavila Argentína. Záujem o darovanie vakcíny má Bosna a Hercegovina, ďalej Severné Macedónsko či Albánsko. Záujem o kúpu alebo darovanie vakcín v podobe medzištátnej zmluvy prejavila aj Čierna Hora.