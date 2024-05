24. máj 2024 Jakub Forgács Regióny Obec na juhu Slovenska VAROVALA ľudí: Pri bytovom dome videli MEDVEĎA Naša najväčšia šelma sa opäť objavila v blízkosti ľudských obydlí. Tentoraz v okrese Poltár.

Iba nedávno sme vás informovali o medveďovi, ktorý sa v katastri obce Kľačno v okrese Prievidza pokúšal dostať do kurína so sliepkami. Tentoraz sa maco vybral do dediny na juhu Slovenska.

Obec Cinobaňa v okrese Poltár upozornila občanov. „V stredu v ranných hodinách bol videný medveď v blízkosti bytového domu na Družstevnej ulici v Cinobani, smer na Lovinku v blízkosti miestnej komunikácie,“ uviedla obec na sociálnej sieti.

„Prosíme občanov o opatrnosť v tejto lokalite,“ dodáva obec.

