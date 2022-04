Objavili liek na dlhovekosť? Najstarší psík na svete oslávil 21 rokov, stále je vo forme

Drobná biela čivava z floridského mestečka Greenacres je na prvý pohľad psík ako každý iný. Ostrieľaný psíčkari by možno zhodnotili, že už môže byť starší, približne desaťročný. Asi nikto by ale netipol, že psík menom TobyKeith už oslávil svoje 21. narodeniny.

TobyKeith je oficiálnym rekordmanom a ako najstaršieho žijúceho psa vôbec ho už potvrdil aj inštitút Guinness World Records.

Čivava „dvadsiatnička“ patrí medzi psíky, ktoré mali šťastie v nešťastí. Ako šteniatko prišla o domov, jej súčasná majiteľka si ju adoptovala z útulku. Odvtedy jej TobyKeith robí radosť a dokazuje, že má poriadne tuhý korienok.

„Bola som dobrovoľníčkou v Peggy Adams Animal Rescue a jeden zo zamestnancov mi povedal o starších manželoch, ktorí sa pokúšali odovzdať šteniatko, pretože sa už oň nemohli starať,“ vysvetlila pre portál majiteľka psíka Gisela.

Keď mal TobyKeith okrúhlych dvadsať rokov, Gisela začala uvažovať nad tým, či by nemohol byť rekordmanom. Keď sa potvrdilo, že ide o najstaršieho zaznamenaného psíka na svete, majiteľka i jej rodina boli nadšení.

Nezvyčajné meno TobyKeith je inšpirované americkým country muzikantom Tobym Keithom. Hudobník si príbeh svojho menovca všimol a s pobavením ho zdieľal na Twitteri.

Gisela vlastní ešte ďalšie dva psíky, deduško TobyKeith má teda spoločníkov. V domácnosti majú tiež dva papagáje, pričom s jedným má TobyKeith zvláštne puto a radi sa spolu prechádzajú.

Pes rekordman na svoj vek nielen nevyzerá, ani sa naň nespráva. Zatiaľ, našťastie, nemá výraznejšie zdravotné problémy a užíva si každý deň. Vstáva zavčas ráno, s majiteľkou vyráža na prechádzku a jeho obľúbenou maškrtou je morčací plátok.

Gisela si myslí, že za dlhovekosť vďačí jej zvieratko pravidelnému pohybu a zdravej strave. Tá sa skladá prevažne zo zeleniny, ryže a kuracieho mäsa.

Toby now shares a name with the @GWR's oldest living dog, whose name is TobyKeith. Now there's a Big Dog Daddy and a Little Dog Daddy! https://t.co/MLX73BH9hF