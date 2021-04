Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Oblievači sa vynašli: Dievčatá to "schytali" aj cez plot, FOTO Veľkonočná polievačka sa počas pandémie musela prispôsobiť opatreniam. Niektorí to však zvládli aj z diaľky a cez plot. 5. apríl 2021 Regióny Zo Slovenska

5. apríl 2021 Regióny Zo Slovenska Oblievači sa vynašli: Dievčatá to "schytali" aj cez plot, FOTO Veľkonočná polievačka sa počas pandémie musela prispôsobiť opatreniam. Niektorí to však zvládli aj z diaľky a cez plot.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Jedným z najstarších zvykov, ktorý v mnohých regiónoch pretrval do dnešných čias, je veľkonočná oblievačka. Dievčatá museli byť do nitky mokré, ale s úsmevom na tvári. Mnohým mládencom ich plány prekazili opatrenia súvisiace s pandémiou.

V obci Trenčianske Stankovce sa však vynašli a po minuloročnej premiére si zopakovali susedskú „cezplotovú“ oblievačku.

Za dodržania protipandemických opatrení sa oblievačka so šibačkou konala na diaľku, cez plot a s rúškami na tvári.

Význam tradícií

Veľkonočný pondelok je u nás neodmysliteľne spätý s oblievaním aj šibaním dievčat. Aký je však skutočný význam týchto našich dávnych tradícií?

Podľa etnologičky Korenélie Jakubíkovej, „sila rašiacich prútov sa mala preniesť na osoby, ktoré boli šibané. Očistným momentom je aj samotná bitka, znamená vyhnanie všetkého zlého. Mala prinášať svižkosť, čerstvosť, šikovnosť a plodnosť. Aj preto tieto zvyky patrili len mladým chlapcom a šibali sa len mladé dievčatá.“

„Aj voda znamená plodnosť, no predovšetkým je to očista. A to je veľmi dôležité. Pretože Veľká noc znamenala nový začiatok a ten sa mal vždy niesť v znamení čistoty,“ uzatvára Jakubíková

Ako vyzerá susedská oblievačka počas pandémie, si pozrite v priloženej galérii!

