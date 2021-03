Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk , TASR/Pavol Zachar Po Veľkej noci sa blýska na lepšie časy: Aké prevádzky otvoria, a aké aktivity nám POVOLIA? Pekné počasie ťahá ľudí von, ale stále platia prísne opatrenia v boji s pandémiou. Hlavný hygienik Ján Mikas sa vyjadril, že je po sviatkoch v hre ich postupné uvoľnenie. 28. marec 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

28. marec 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska Po Veľkej noci sa blýska na lepšie časy: Aké prevádzky otvoria, a aké aktivity nám POVOLIA? Pekné počasie ťahá ľudí von, ale stále platia prísne opatrenia v boji s pandémiou. Hlavný hygienik Ján Mikas sa vyjadril, že je po sviatkoch v hre ich postupné uvoľnenie.

Uznávaný odborník sa v rozhovore pre portál prvada.sk rozrečnil práve k opatreniam pred a počas Veľkej noci. Zároveň sa netají tým, že niektoré opatrenia by v prípade vhodnej situácie mohli zmiznúť alebo sa zmierniť.

Sviatky jeho očami

„Ak niekto cestuje domov a hľadá zámienku, ako obísť vyhlášky, tak to neodporúčam. Potom padá celý nastavený systém. Sú tam prípady, keď musí, napríklad, ak sa blízkej osobe zhorší zdravotný stav. Na to naša vyhláška myslí, no použiť to ako výhovorku je rizikom, ako sa môže infekcia zaniesť k seniorom,“ povedal hlavný hygienik.

„Situácia sa mierne zlepšuje a naším cieľom je, aby sme si tento trend udržali,“ poznamenal Mikas.

Dva týždne po

Presne taký dlhý čas po sviatkoch budeme múdrejší, pretože až vtedy sa dozvieme viac čísel o tom, ako sme Veľkú noc zvládli. „Na počtoch infikovaných sa to odrazí do dvoch týždňov. Je nám jasné, že tak či tak, nie všetci zostanú doma. To, samozrejme, chápem, ale treba apelovať, že ten, kto nevyhnutne nemusí cestovať, nech radšej nejde. Veľká noc bude v tomto prípade zlomová,“ vysvetľuje Mikas.

„Všetko bude záležať od toho, ako budú ľudia dodržiavať nastavené opatrenia. Stojíme si za tým, že opatrenia sú nastavené dostatočne a je veľmi dôležité, aby ich ľudia dodržiavali,“ podotkol.

Čo by sa otvorilo?

Aj k tejto téme sa člen krízového štábu pozastavil: „Po Veľkej noci sa vrátime, ak situácia dovolí, aj k otváraniu menej rizikových aktivít, ako sú napríklad kaderníctva, salóny, šport. Vonku svieti slnko a všetkých to ťahá von, ale na všetko musíme ísť postupne. Niektoré veci sa budú púšťať, niektoré budú musieť vydržať.“

„Otváranie prevádzok nenastane naraz a ani za deň. Uvoľňovanie bude postupné. Nemôžeme spraviť takú chybu, že by sme veľa prevádzok uvoľnili naraz. Hrozí, že sa tam nahromadí veľa ľudí naraz a čísla by tým pádom začali zase rásť,“ tvrdí Mikas.

